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पिरान कलियर में उर्स तैयारी के बीच बड़ा हादसा, मजदूर की दर्दनाक मौत, जानिये पूरा मामला

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में स्तिथ दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां पर पार्किंग स्थल पर जर्मन हैंगर के गेट पर काम कर रहे एक मजदूर की अचानक ऊंचाई से नीचे गिरने से मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

दरअसल, पिरान कलियर में 758वें सालाना उर्स मेले को लेकर पार्किंग स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने का काम चल रहा है. बताया गया है कि मजदूर जर्मन हैंगर के गेट पर काम कर रहे थे. इसी दौरान रामचंद्र, (उम्र करीब 38 वर्ष) पुत्र सुखलाल, निवासी ग्राम रघुनाथ खेड़ा, थाना बछरावां, जिला रायबरेली, (उत्तर प्रदेश) का अचानक संतुलन बिगड़ गया. जिसके बाद वह ऊंचाई से नीचे जा गिरा. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मजदूर को मौके पर मौजूद लोगों ने संभालने का भी प्रयास किया, लेकिन उसकी मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया. हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जर्मन हैंगर पर काम करने वाले मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे. आरोप है कि ठेकेदार की ओर से सुरक्षा कवच और अन्य जरूरी इंतजामों की अनदेखी की गई.पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर मिलने पर मामले में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.