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पिरान कलियर में उर्स तैयारी के बीच बड़ा हादसा, मजदूर की दर्दनाक मौत, जानिये पूरा मामला

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है.

ACCIDENT IN PIRAN KALIYAR
पिरान कलियर में हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2026 at 6:55 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में स्तिथ दरगाह साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां पर पार्किंग स्थल पर जर्मन हैंगर के गेट पर काम कर रहे एक मजदूर की अचानक ऊंचाई से नीचे गिरने से मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

दरअसल, पिरान कलियर में 758वें सालाना उर्स मेले को लेकर पार्किंग स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने का काम चल रहा है. बताया गया है कि मजदूर जर्मन हैंगर के गेट पर काम कर रहे थे. इसी दौरान रामचंद्र, (उम्र करीब 38 वर्ष) पुत्र सुखलाल, निवासी ग्राम रघुनाथ खेड़ा, थाना बछरावां, जिला रायबरेली, (उत्तर प्रदेश) का अचानक संतुलन बिगड़ गया. जिसके बाद वह ऊंचाई से नीचे जा गिरा. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मजदूर को मौके पर मौजूद लोगों ने संभालने का भी प्रयास किया, लेकिन उसकी मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया. हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि जर्मन हैंगर पर काम करने वाले मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे. आरोप है कि ठेकेदार की ओर से सुरक्षा कवच और अन्य जरूरी इंतजामों की अनदेखी की गई.पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर मिलने पर मामले में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

तुंगनाथ में पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ी: वहीं, दूसरी तुंगनाथ-चंद्रशिला क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. सूचना मिलते ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (डीईओसी) रुद्रप्रयाग के निर्देश पर डीडीआरएफ और आपदा मित्र टीम चोपता ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया. जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे तुंगनाथ स्थित चंद्रशिला लॉज में ठहरे दिनेश सिंह नेगी (45) पुत्र पान सिंह नेगी, निवासी पोखरी/कलसिर, जिला चमोली की अचानक तबीयत खराब हो गई. स्थानीय होटल संचालक से सूचना मिलने के बाद डीडीआरएफ और आपदा मित्र टीम मौके पर पहुंची. बताया गया कि व्यक्ति बेहोशी की हालत में था. रेस्क्यू टीम ने उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई और स्ट्रेचर के माध्यम से स्थानीय लोगों की मदद से चोपता तक पहुंचाया. इसके बाद स्थानीय वाहन की सहायता से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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