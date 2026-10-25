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बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, ठेकेदार पर मामला दर्ज

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर बुशहर में बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है. हादसा रामपुर बुशहर के अपर डकोलर मोड़ के पास हुआ है. वहीं, मामले में पुलिस ने ठेकेदार और साइट सुपरवाइजर (मेट) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता की शिकायत पर पुलिस थाना रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है.

"बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत होने के मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 125(ए) और 106(1) में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है." - रमेश नेगी, एसएचओ रामपुर

बिजली विभाग रामपुर-1 के कनिष्ठ अभियंता मनोज टैगोर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 अक्टूबर को वह 22 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन (नोगली-रामपुर ओल्ड फीडर) की गश्त पर थे. इस दौरान अपर डकोलर मोड़ के पास डीपी बार क्षेत्र में एक दूरसंचार कंपनी का पोल चालू हाईटेंशन लाइन को छू रहा था. मौके पर मौजूद दो मजदूरों ने बताया कि करंट लगने से दो लोग झुलस गए हैं और उन्हें इलाज के लिए एमजीएमएससी खनेरी ले जाया गया है. बाद में पता चला की हादसे में घायल मजदूर गजय सिंह (उम्र 22 साल), निवासी जिला रियासी, जम्मू-कश्मीर की मौत हो गई है.

काम करने से पहले नहीं ली थी शटडाउन की अनुमति

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित ठेकेदार और साइट सुपरवाइजर ने काम शुरू करने से पहले बिजली विभाग को सूचित नहीं किया था और न ही आवश्यक शटडाउन की अनुमति ली. शिकायतकर्ता कनिष्ठ अभियंता मनोज टैगोर ने इसी कथित लापरवाही के कारण हादसा होने का आरोप लगाया है. पुलिस ने कनिष्ठ अभियंता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है.