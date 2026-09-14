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देवघर में दुर्गा पूजा की तैयारी के दौरान हादसा, मंदिर की छत से गिरकर मजदूर की मौत

देवघर: जिला के जसीडीह थाना क्षेत्र स्थित पगला बाबा दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. मंदिर की ऊपरी छत से गिरकर भोला दास नामक मजदूर की मौत हो गई. इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

परिजनों के अनुसार, भोला दास पिछले कई दिनों से दुर्गा पूजा को लेकर मंदिर की साज-सज्जा और रंग-रोगन के काम में जुटे हुए थे. सोमवार सुबह भी वह मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से की छत पर रंग-रोगन करने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह कई मंजिल नीचे जा गिरे, ऊंचाई से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं.

इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने तत्काल उन्हें जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया. सदर अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद भोला दास को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों और स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक जसीडीह के रूप सागर मोहल्ले का रहने वाला था. वह पिछले कई वर्षों से मूर्ति निर्माण के साथ-साथ मंदिरों की साज-सज्जा और रंग-रोगन का काम करता था. दुर्गा पूजा की तैयारियों के तहत वह पगला बाबा दुर्गा मंदिर में भी काम कर रहा था.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार ने एएसआई कौशलेन्द्र कुमार को पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर भेजा. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की परिस्थितियों की बारीकी से जांच की और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.