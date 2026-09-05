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निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से मजदूर की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा

परिजनों को समझाने की कोशिश करती पुलिस ( ETV BHARAT )

रांची: जिले के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के इमली चौक के पास शनिवार को निर्माणाधीन भवन में काम करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई. हादसे के बाद स्थनीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया. हालांकि मुआवजे पर बात बनने के बाद जाम हटा लिया गया.

छत ढलाई के दौरान लगा करंट

हादसा छत की ढलाई के दौरान हुआ. मृत मजदूर की पहचान श्रीराम लोहरा के रूप में हुई है. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करने लगे. लोगों का कहना था कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ.

घटना के बाद आक्रोशितों ने किया सड़क जाम (ETV BHARAT)

अरगोड़ा थाना प्रभारी का बयान