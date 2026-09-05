निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से मजदूर की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा
रांची में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई. हादसे के बाद परिजनों से सड़क जाम कर दिया था. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 5, 2026 at 5:32 PM IST
रांची: जिले के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के इमली चौक के पास शनिवार को निर्माणाधीन भवन में काम करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई. हादसे के बाद स्थनीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया. हालांकि मुआवजे पर बात बनने के बाद जाम हटा लिया गया.
छत ढलाई के दौरान लगा करंट
हादसा छत की ढलाई के दौरान हुआ. मृत मजदूर की पहचान श्रीराम लोहरा के रूप में हुई है. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करने लगे. लोगों का कहना था कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ.
अरगोड़ा थाना प्रभारी का बयान
इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद अरगोड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों को समझाने और सड़क जाम हटाने का प्रयास किया. सड़क जाम के कारण इमली चौक के आसपास यातायात प्रभावित हो गया था.
अरगोड़ा थाना प्रभारी सुनील गोराई ने बताया कि मकान मालिक और आश्रितों के साथ बातचीत हुई है. मकाल मालिक ने परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है. इसके अलावा सरकारी प्रावधान के अनुसार भी पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी. बातचीत होने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए और जाम हटा लिया गया.
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