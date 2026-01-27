ETV Bharat / state

चतरा में हाथी का आतंक, हमले से एक मजदूर की मौत, दो की हालत गंभीर

चतरा: जिले में हाथी ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है. हाथी के आतंक से एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है. वहीं दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग और रांची रेफर किया गया है. मृतक की पहचान गड़वाडीह निवासी 32 वर्षीय मनोज भुइयां के रूप में हुई है. मनोज भुइयां के परिवार में बीवी और तीन छोटे बच्चे हैं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मनोज भुइयां, विकास और कामेश्वर एक ही बाइक पर सवार होकर काम खत्म करने के बाद अपने घर गड़वाडीह लौट रहे थे. इसी दौरान कर्मा मोड़ के पास अचानक एक हाथी सड़क पर आ गया. हाथी को सामने देख तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश में बाइक से असंतुलित होकर गिर गए. बताया जाता है कि गिरने के दौरान मनोज भुइयां बाइक में ही फंस गया. जिससे हाथी ने उसपर हमला कर दिया और मौके से ही उसकी मौत हो गई.

घटना को लेकर जानकारी देते पूर्व मुखिया और ग्रामीण (ईटीवी भारत)

दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल