चतरा में हाथी का आतंक, हमले से एक मजदूर की मौत, दो की हालत गंभीर
चतरा में हाथी ने एक बाइक सवार पर हमला कर दिया. जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई.
Published : January 27, 2026 at 8:17 PM IST
चतरा: जिले में हाथी ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है. हाथी के आतंक से एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है. वहीं दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग और रांची रेफर किया गया है. मृतक की पहचान गड़वाडीह निवासी 32 वर्षीय मनोज भुइयां के रूप में हुई है. मनोज भुइयां के परिवार में बीवी और तीन छोटे बच्चे हैं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मनोज भुइयां, विकास और कामेश्वर एक ही बाइक पर सवार होकर काम खत्म करने के बाद अपने घर गड़वाडीह लौट रहे थे. इसी दौरान कर्मा मोड़ के पास अचानक एक हाथी सड़क पर आ गया. हाथी को सामने देख तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश में बाइक से असंतुलित होकर गिर गए. बताया जाता है कि गिरने के दौरान मनोज भुइयां बाइक में ही फंस गया. जिससे हाथी ने उसपर हमला कर दिया और मौके से ही उसकी मौत हो गई.
दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल
वहीं हाथी ने विकास और कामेश्वर को भी बुरी तरह घायल कर दिया. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए विकास को रांची और कामेश्वर को हजारीबाग रेफर किया गया है. मामले को लेकर थाना प्रभारी अवधेश सिंह ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत है. ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी के आतंक से निजात दिलाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.
ये भी पढ़ें: गढ़वा में हाथियों का तांडव! बकरी चराने गई बुजुर्ग महिला को हाथी ने कुचला
22 लोगों की जान लेने वाले दंतैल हाथी से ग्रामीणों में दहशत, 72 घंटे से ड्रोन भी नहीं कर पा रहे ट्रैक, 30 गांव हाई अलर्ट पर
चाईबासा में 'खूनी हाथी' का तांडव, 22 मौतों के बाद भी रेस्क्यू विफल, ओडिशा ने वापस झारखंड खदेड़ा