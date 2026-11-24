खैरथल में सड़क हादसे में लेबर इंसपेक्टर की मौत, फरवरी में होनी थी शादी
किशनगढ़बास से अपने पैतृक गांव ककराली स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए बाइक से निकले थे.
Published : November 24, 2026 at 9:47 AM IST
खैरथल: जिले के किशनगढ़बास क्षेत्र के ककराली गांव में सोमवार शाम सड़क हादसे में लेबर इंस्पेक्टर योगेश कुमार लवानिया (28) की मौत हो गई. योगेश रोजाना की तरह अपने पैतृक गांव के मंदिर में दर्शन करने के लिए बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान गोठड़ा के पास धौला कुआं स्टैंड पर पिकअप से टक्कर हो गई, हादसे में लेबर इंस्पेक्टर की मौत हो गई. फरवरी में उनकी शादी तय थी और परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं.
तिजारा डीएसपी देशराज ने बताया की देर शाम को क्षेत्र के ककराली गांव निवासी योगेश कुमार सोमवार शाम को किशनगढ़बास से अपने पैतृक गांव ककराली स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए बाइक से निकले थे. धार्मिक प्रवृत्ति के योगेश प्रतिदिन इसी समय मंदिर में दर्शन करने जाते थे. रास्ते में पिकअप से टक्कर हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए पिकअप को सीधा करवाया और उसके नीचे दबे योगेश को बाहर निकाला. हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौतः हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. गंभीर रूप से घायल योगेश को निजी वाहन से किशनगढ़बास अस्पताल पहुंचाया गया. यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया. परिजन उन्हें अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.
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फरवरी में होनी थी शादी, परिवार में पसरा मातमः योगेश के पिता कालूराम लवानिया सेकंड ग्रेड शिक्षक हैं और नजदीकी गांव माछरोली में कार्यरत हैं. पांच भाई-बहनों में तीन बहनें और दो भाई हैं. योगेश तीसरे नंबर पर थे और दोनों भाइयों में सबसे बड़े थे. योगश की फरवरी में शादी होनी थी, जिसको लेकर घर मे तैयारी भी चल रही थी.