ETV Bharat / state

खैरथल में सड़क हादसे में लेबर इंसपेक्टर की मौत, फरवरी में होनी थी शादी

योगेश कुमार लवानिया. ( ETV Bharat khairthal )

खैरथल: जिले के किशनगढ़बास क्षेत्र के ककराली गांव में सोमवार शाम सड़क हादसे में लेबर इंस्पेक्टर योगेश कुमार लवानिया (28) की मौत हो गई. योगेश रोजाना की तरह अपने पैतृक गांव के मंदिर में दर्शन करने के लिए बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान गोठड़ा के पास धौला कुआं स्टैंड पर पिकअप से टक्कर हो गई, हादसे में लेबर इंस्पेक्टर की मौत हो गई. फरवरी में उनकी शादी तय थी और परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं.