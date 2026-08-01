कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा- सरकार पीड़ित परिवार के साथ
शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 1, 2026 at 7:54 AM IST
रायपुर: कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के श्रमिक की मौत पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है. सीएम साय ने एक्स पर देर रात घटना को लेकर पोस्ट किया.
सीएम साय ने कुलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख
सीएम ने लिखा-"दुखद मृत्यु एवं एक श्रमिक के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है. घायल श्रमिक का स्थानीय अस्पताल में समुचित इलाज जारी है. अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. मृतक श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि एवं घायल श्रमिक के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना."
कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की दुखद मृत्यु एवं एक श्रमिक के घायल होने की खबर अत्यंत पीड़ादायक है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 31, 2026
घायल श्रमिक का स्थानीय अस्पताल में समुचित इलाज जारी है। अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित…
पीटीआई से अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार घायल दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई है.
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक ईंट भट्ठे पर हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हमलावरों ने शुक्रवार देर शाम दक्षिण कश्मीर के केलम इलाके में स्थित ईंट भट्ठे पर मजदूरों को निशाना बनाया. अधिकारियों ने बताया कि हमले में दोनों मजदूर घायल हो गए, जिनमें से एक दीपक कुमार ने अस्पताल ले जाने से पहले ही दम तोड़ दिया. दूसरे घायल व्यक्ति भूपिंदर को पहले जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया और बाद में सौरा स्थित एसकेआईएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.दोनों मजदूर लगभग 20 वर्ष के थे और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे.