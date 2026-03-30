दिल्ली में नाले में डूबकर मजदूर की हुई मौत, जानें क्या है पूरा मामला
नाले में मजदरी को ढूंढने के लिए करीब एक घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. शव को मोर्चरी भेजा गया है.
Published : March 30, 2026 at 6:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी में सोमवार दोपहर हादसे में एक मजदूर की जान चली गई. बताया गया कि दो लोग नाले की सफाई कर रहे थे. इस दौरान नाले में एक व्यक्ति डूबने लगा तो चीख पुकार मची. इसपर पुलिस को फोन किया गया, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
उनके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू बोट क्लब की टीम भी मौके पर पहुंची और व्यक्ति को नाले से निकालने की कवायद शुरू की गई. करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों ने नाले के दोनों ओर चलाश की. जानकारी के मुताबिक, यह नाला आगे जाकर डियर पार्क की ओर खुलता है. सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शव बरामद किया गया इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त कर दिया गया.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है. पता चला है कि मृतक नाले की सफाई का काम कर रहा था. चौंकाने वाली बात यह है कि नाले की सफाई किसी मशीन के बजाए मजदूरों से कराई जा रही थी. इतना ही नहीं, नाले की दीवारें भी टूटी हुई हैं और आसपास सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं, जिससे आम नागरिकों के लिए भी खतरा बना हुआ है. डीसीपी शहादरा ने बताया फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जल्द से जल्द जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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