ETV Bharat / state

दुमका में बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान, तीन बाल श्रमिकों का रेस्क्यू, दुकानदारों को निर्देश

दुमका जिले के बासुकीनाथ में श्रम विभाग द्वारा अभियान चलाकर होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों से तीन बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया.

CHILD LABORERS RESCUED IN DUMKA
बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमका: बाल मजदूरी के विरोध में श्रम अधीक्षक ने बासुकीनाथ में अभियान चलाकर तीन बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया. इसके साथ ही बासुकीनाथ स्थित सभी दुकानदारों, धर्मशाला संचालकों, होटल संचालकों को बाल मजदूरी न कराने का निर्देश दिया. श्रम अधीक्षक ने कहा कि बाल मजदूरी करते हुए पकड़े जाने पर कारावास के साथ-साथ जुर्माने का भी कानूनन प्रावधान है. कानून को हाथ में ना लें. बच्चों की जगह स्कूल में है, उसे स्कूल जाने दें.

धावादल की कार्रवाई

श्रम विभाग की ओर से बाल बजदूरी रोकथाम को लेकर श्रम विभाग ने बासुकीनाथ के होटलों, नाश्ता दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया. इस पूरी कार्रवाई में धावादल का नेतृत्व कर रहे दुमका के श्रम अधीक्षक सूरज कुमार हांसदा ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाया जाता है तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते श्रम अधीक्षक (ईटीवी भारत)

बासुकीनाथ मेला क्षेत्र से रेस्क्यू

श्रम अधीक्षक सूरज कुमार ने बताया कि बासुकीनाथ मेला क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुछ बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, जो 14 वर्ष के कम आयु वर्ग के हैं. उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी कर रहे बच्चों का स्थान स्कूल है और बच्चों को शिक्षा से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. अगर कोई भी बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा और इसमें 20 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना और छह माह की सजा भी हो सकती है.

इसके अलावा श्रम अधीक्षक ने कहा कि अगर दोबारा किसी ढाबा या होटलों से बच्चे पकड़े जाते हैं तो नियम के तहत अधिक सजा का प्रावधान है. उन्होंने लोगों से कहा कि बच्चों को विद्यालय से जोड़कर सामाजिक दायित्व का निर्माण करें. श्रम अधीक्षक सूरज कुमार हांसदा ने कहा कि इस तरह का जांच अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि बाल मजदूरी को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें: लोहरदगा के बाल मजदूरों से लातेहार में करायी जा रही थी मजदूरी, 10 नाबालिग रेस्क्यू

पलामू में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई! 7 बाल मजदूरों का किया गया रेस्क्यू

हजारीबाग में तीन दिनों से बच्चों से ढुलवाई जा रही थीं ईंटें, निजी स्कूल संचालक पर आरोप

TAGGED:

CHILD LABOUR IN DUMKA
बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान
दुमका में बाल मजदूरों का रेस्क्यू
DUMKA
CHILD LABORERS RESCUED IN DUMKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.