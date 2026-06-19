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दुमका में बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान, तीन बाल श्रमिकों का रेस्क्यू, दुकानदारों को निर्देश

बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान ( ईटीवी भारत )