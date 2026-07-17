पूर्व एनडीए प्रत्याशी पर श्रम विभाग ने कराई प्राथमिकी दर्ज, बढ़ी मुश्किलें!

पूर्व एनडीए प्रत्याशी पर श्रम विभाग ने कराई प्राथमिकी दर्ज, बढ़ी मुश्किलें!
पाकुड़ से पूर्व आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस उन्हें खोज रही है.
Published : July 17, 2026 at 1:32 PM IST
पाकुड़: पूर्व एनडीए प्रत्याशी की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती जा रही हैं. एक ओर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने, पुलिस टीम को धमकाने, धक्का-मुक्की करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के दर्ज मामले में पुलिस गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं दूसरी ओर श्रम विभाग की ओर से एक और प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
अजहर इस्लाम के घर से बाल श्रमिक मुक्त
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह निरीक्षक अनुप्रिया सोरेन ने थाने में दी अपनी लिखित शिकायत में उल्लेख किया है कि जानकीनगर गांव स्थित अजहर इस्लाम के घर से मुफस्सिल थाने की पुलिस ने एक बाल मजदूर को मुक्त कराते हुए उसे धावा दल को सौंप दिया था. शिकायत के मुताबिक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं कराना है. लेकिन अजहर इस्लाम के घर में साफ-सफाई का काम बाल मजदूर से कराया जा रहा था, जो बाल एवं अल्पव्यस्क श्रमिक अधिनियम 1986 की धारा 3(1) का उल्लंघन है और संज्ञेय अपराध है.
श्रम अधीक्षक ने दी जानकारी
श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद ने बताया कि बाल श्रमिक को मुक्त कराकर उसे जिला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है. उन्होंने बताया कि दिए गये निर्देश पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह निरीक्षक अनुप्रिया सोरेन ने मुफस्सिल थाने में लिखित शिकायत दी है. वहीं इस मामले में थाना प्रभारी मुफस्सिल गौरव कुमार ने बताया श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह निरीक्षक अनुप्रिया सोरेन की लिखित शिकायत पर कांड संख्या 95/26 दर्ज कर ली गयी है.
पहले से अजहर इस्लाम के ऊपर चल रहा है मामला
बता दें कि बीते दिनों जानकीनगर गांव निवासी जाकिर हुसैन नामक व्यक्ति से अजहर इस्लाम का जमीन खरीद बिक्री को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और अनुमंडल दंडाधिकारी ने उक्त जमीन पर निषेधाज्ञा लगाई है, बावजूद अजहर इस्लाम द्वारा उक्त स्थल में कार्य कराया जा रहा था. जब मामले की जांच करने मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची थी तो पुलिस टीम को धमकी देते हुए धक्कामुक्की की गयी.
इस मामले में पुलिस अवर निरीक्षक रामदुलार सिंह के लिखित बयान पर अजहर इस्लाम, अली अकबर, अजहर के निजी सुरक्षाकर्मी व मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी को लेकर नगर, मुफस्सिल एवं मालपहाड़ी ओपी की पुलिस पहुंची थी. लेकिन अजहर या अली अकबर पुलिस के हाथ नहीं लगे. पुलिस जिस वक्त अजहर इस्लाम व अली अकबर सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो अल्पव्यस्क साफ-सफाई का काम करते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें कार्य मुक्त कराते हुए इसकी जानकारी श्रम विभाग को दी थी.
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