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महासमुंद में कर्मचारी के मौत के बाद फैक्ट्री के बाहर परिजनों का हंगामा, शव रखकर किया प्रदर्शन, मुआवजे की मांग

शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में कर्मचारी की मौत, 3 दिन बाद फैक्ट्री प्रबंधन और परिजन में बनी सहमति, किया गया अंतिम संस्कार

Labour death case
महासमुंद में कर्मचारी के मौत के बाद फैक्ट्री के बाहर परिजनों का हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 7:35 PM IST

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महासमुंद: जिले की शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारी रमेश जांगड़े की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. ग्राम मुढेना स्थित फैक्ट्री के बाहर परिजनों ने शव रखकर धरना प्रदर्शन किया. मुख्य द्वार के सामने लोगों ने जमकर नारेबाजी की और फैक्ट्री प्रबंधन से उचित क्षतिपूर्ति की मांग की. स्थिति बिगड़ती देख तहसीलदार की मौजूदगी में फैक्ट्री प्रबंधन और परिजन के बीच सहमति बनी है.

3 दिन बाद फैक्ट्री प्रबंधन और परिजन में बनी सहमति, किया गया अंतिम संस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार, रमेश जांगड़े (49 साल) ग्राम नांदगांव निवासी थे और शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करते थे. परिजनों का आरोप है कि 22 मार्च को ड्यूटी के दौरान उनके आंख में लोहे का एक टुकड़ा लगा था, जिससे आंख में गंभीर चोट और सूजन हो गई थी. घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने उनका इलाज कराने के लिए रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल भेजा.

Labour death case
3 दिन बाद फैक्ट्री प्रबंधन और परिजन में बनी सहमति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगातार बिगड़ती रही तबीयत

परिजनों के मुताबिक इलाज के दौरान रमेश की स्थिति लगातार बिगड़ती गई. आंख में संक्रमण फैलने के बाद दिमाग तक इंफेक्शन पहुंचा और उन्हें पैरालिसिस (लकवा) की शिकायत हो गई. लंबे समय तक उपचार चलने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 22 जून को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

Labour death case
शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में कर्मचारी की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उचित मुआवजे की मांग

रमेश जांगड़े अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनके परिवार में पत्नी सहित चार बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी. उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. इसी वजह से परिजनों और ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन से उचित मुआवजा, परिवार की आर्थिक सुरक्षा तथा बच्चों के भविष्य को लेकर ठोस आश्वासन की मांग की. लेकिन बात नहीं बनी.

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शव रखकर किया प्रदर्शन, मुआवजे की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शव रखकर किया हंगामा

फैक्ट्री प्रबंधन से बात नहीं बनी तो बुधवार को मृतक का शव फैक्ट्री के सामने रखकर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग तत्काल सक्रिय हुआ. मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे. अधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच लगातार बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया.

आंख फूटना कंपनी की लापरवाही है, MLC रिपोर्ट नहीं बनाए, तथ्य छिपाने के लिए अपने हिसाब से इलाज कराए जिससे बात बढ़ गई. ऐसे में फैक्ट्री प्रबंधन को परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.- : राम नारायण जांगड़े, मृतक का भाई

लंबी बातचीत के बाद बनी सहमति

कई घंटों तक चली चर्चा और समझाइश के बाद प्रशासन की मौजूदगी में फैक्ट्री प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच सहमति बनी. तहसीलदार जुगल किशोर पटेल ने बताया कि प्रबंधन ने मृतक की पत्नी को आजीवन वेतन देने और बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाने पर सहमति जताई है. इसके बाद परिजन धरना समाप्त करने और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए.

वहीं सुरक्षा को लेकर लापरवाही के आरोप पर भी फैक्ट्री विभाग को बताया गया है. आगे जांच जारी है.

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