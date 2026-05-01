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मजदूर दिवस : ढाई साल से ठंडे बस्ते में गिग वर्कर्स कानून, लागू हो तो मिले संजीवनी...

कांग्रेस सरकार ने जब गिग वर्कर्स कानून पारित किया था, तब इसमें गिग वर्कर्स के लिए 200 करोड़ का बजट भी रखा गया था. आज कानून लागू नहीं होने से कोई सुविधा नहीं मिल रही है. वहीं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए या किसी भी वर्कर के साथ मारपीट हो जाए तो कोई सुनवाई नहीं है. कंपनी कभी भी, किसी भी कर्मचारी को टर्मिनेट कर देती है तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है.

सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए : गिग वर्कर्स यूनियन के महामंत्री कृष्ण कुमार चौधरी का कहना है कि राजस्थान में 5 लाख के करीब गिग वर्कर हैं. कांग्रेस सरकार के दौरान हमने कई बार धरने प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने साल 2023 में गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया था. सरकार बदली तो ढाई साल तक इसे लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से वर्कर्स को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है. आज कंपनियों का शोषण बढ़ गया है. मनमाने तरीके से गिग वर्कर्स की आईडी ब्लॉक कर देते हैं. कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई क्लेम नहीं मिलता है. ओला, उबर, जोमैटो, स्विग्गी, रैपिडो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सहित कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें गिग वर्कर्स काम करते हैं.

जिसके बाद राजस्थान देश में ऐसा पहला प्रदेश था जिसने गिग वर्कर्स के लिए कानून पारित किया था. इस कानून में कई ऐसे प्रावधान किए गए थे जिससे कि गिग वर्कर्स को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मिले. इस कानून पर तत्कालीन राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो गए थे, लेकिन इसके बाद राज्य में सरकार बदल गई और आज ढाई साल बाद भी यह कानून लागू नहीं हो पाया.

24 जुलाई 2023 को हुआ था पारित : प्लेटफॉर्म आधारित ऑनलाइन डिलीवरी के काम में जुटे गिग वर्कर्स के लंबे संघर्षों के बाद तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने कंपनियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 24 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग पंजीकरण अधिनियम 2023 पारित किया गया था. उस समय तत्कालीन गहलोत सरकार ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से मुलाकात के दौरान उनकी समस्याएं सुनी थी और उसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों में उनके लिए कानून बनाने को कहा था.

कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए, मांगें भी हुईं, लेकिन आरोप है कि मौजूदा भाजपा सरकार इस कानून को लागू करने के मूड में नहीं है. विपक्षी दलों के साथ-साथ सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने भी कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. गिग वर्कर्स कानून ढाई साल से ठंडे बस्ते में है. हालांकि, सरकार की तरफ से गिग वर्कर्स कानून में नए प्रावधान जोड़े जाने के बाद इसे लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन पिछले ढाई साल से गिग वर्कर्स इस कानून के लागू होने के इंतजार में है.

जयपुर: राजस्थान में प्लेटफॉर्म आधारित ऑनलाइन डिलीवरी का काम करने वाले 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स को पिछले ढाई साल से गिग वर्कर्स कानून लागू होने का इंतजार है. कानून लागू नहीं होने से वर्कर्स को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के साथ ही कई अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है.

गिव वर्कर्स की समस्याएं सुनते पूर्व सीएम गहलोत (ETV Bharat File Photo)

गिग वर्कर्स कानून हमारे लिए किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं था, जिसमें हमें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलने वाली थी. आज हम तेज गर्मी, बरसात और चिलचिलाती धूप में 15-15 घंटे काम करने को मजबूर हैं और बड़ी मुश्किल से 200 से 300 रुपये कमा पाते हैं. इसलिए हमारा भजनलाल सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू करना चाहिए, जिससे कि 5 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हो सके.

मजदूरों को कानूनी हक नहीं मिल रहा : वहीं, इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे का कहना है कि राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य था, जहां पर गिग वर्कर्स के लिए कानून पारित हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज ढाई साल बाद भी यह कानून लागू नहीं हो पा रहा. जब भाजपा विपक्ष में थी तब भाजपा ने भी इस कानून का समर्थन किया था और दोनों की सहमति से बिल पारित हुआ था. आज गिग वर्कर्स के लिए कोई सुरक्षा नहीं है. किसी की सड़क हादसे में मौत हो जाए या उसके हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो किसी कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है.

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राजस्थान में चिलचिलाती धूप, बरसात, सर्दी में वर्कर्स 18-18 घंटे काम कर रहे हैं. सबसे पहली बात तो यह है कि गिग वर्कर्स का डाटा इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आधारित ऑनलाइन डिलीवरी का काम करते हैं. किस कंपनी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा होना चाहिए.

शोषण कर रही हैं कंपनियां : निखिल डे ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां गिग वर्कर्स का शोषण कर रही हैं. ऑनलाइन कंपनी का काम केवल गिग वर्कर्स और ग्राहक को जोड़ने का है, उसके बदले में ही कंपनी 30 से 40 पर्सेंट कमीशन ले रही है. जब इतना कमीशन कंपनी ले रही हो तो फिर एक वर्कर्स को क्या मिलेगा. यह एक तरीके से शोषण है.

उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में 5 लाख गिग वर्कर हैं, क्योंकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन फैल रही है. पढ़े-लिखे युवा यह सोचकर ऑनलाइन डिलीवरी का काम कर रहे हैं कि जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक यहीं पर काम कर लें. इस हिसाब से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर किसी गिग वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो कंपनी पल्ला झाड़ लेती है और मुआवजा सरकार को देना पड़ता है. जबकि होना यह चाहिए की कंपनी को मुआवजा देना चाहिए. इसीलिए तब हमने संघर्ष करके राजस्थान में गिग वर्कर्स कानून पारित करवाया था, जिससे कि वर्कर्स को कंपनियों के शोषण से मुक्ति मिल सके.

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कर्नाटक और तेलंगाना में गिग वर्कर्स कानून लागू : निखिल डे का कहना है कि भले ही राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य था, जहां पर गिग वर्कर्स कानून बना था, लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाया. उसके बाद कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में गिग वर्कर्स कानून लागू है, जहां पर भी वर्कर्स को आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं.

गहलोत भी उठा चुके कई बार लागू करने की मांग : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार राज्य सरकार से गिग वर्कर्स कानून को लागू करने की मांग कर चुके हैं. कई बार गहलोत ने गिग वर्कर्स को बुलाकर उनकी समस्याएं भी सुनी है और सरकार से इसे लागू करने की मांग है.

यह किए गए थे गिग वर्कर्स कानून में प्रावधान : 24 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए गिग कानून में कई ऐसे प्रावधान किए गए थे, जिससे कि कामगारों कई सुविधा मिलती और कंपनियां की मनमानी पर लगाम लगती, लेकिन कानून बनकर तैयार है, लेकिन पिछले ढाई साल से ठंडा बस्ते में है.