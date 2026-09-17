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श्रमिक सम्मेलन को लेकर यातायात पुलिस का रूट मैप और पार्किंग व्यवस्था

यातायात पुलिस ने श्रमिक सम्मेलन में आने वाले सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट और पार्किंग का ही उपयोग करें.

LABOUR CONFERENCE RAIPUR
रायपुर श्रमिक सम्मेलन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 7:43 AM IST

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रायपुर: श्रमिक सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है. कार्यक्रम में रायपुर सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में कामगार एवं श्रमिकों के बस एवं चारपहिया वाहनों से पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए विशेष रूट एवं पार्किंग व्यवस्था निर्धारित की गई है.

बसों के लिए निर्धारित मार्ग एवं पार्किंग व्यवस्था

01 पचपेड़ी नाका चौक की ओर से आने वाली बसें/ पचपेड़ी नाका चौक सिद्धार्थ चौक टिकरापारा पुलिस लाइन सिग्नल गेट परिक्रमा पथ बुद्धेश्वर चौक इंडोर स्टेडियम.

बसों में आने वाले श्रमिकों को इंडोर स्टेडियम के सामने निर्धारित स्थान पर उतारकर बसों को महाराज बंद तालाब के किनारे सड़क पर निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क कराया जाएगा. कार्यक्रम स्थल तक श्रमिक पैदल प्रवेश करेंगे.

02 भाटागांव चौक की ओर से आने वाली बसे/ भाटागांव चौक भाटागांव चौक से भगत सिंह चौक टिकरापारा चांदनी चौक बूढ़ा तालाब परिक्रमा पथ कैलाशपुरी ढाल बुद्धेश्वर चौक इंडोर स्टेडियम.

बसों से आने वाले श्रमिकों को इंडोर स्टेडियम के सामने निर्धारित स्थान पर उतारकर बसों को महाराज बंद तालाब के किनारे निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क कराया जाएगा.

चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था

श्रमिक सम्मेलन में आने वाले चारपहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सप्रे शाला मैदान में निर्धारित की गई है. वाहन चालक निर्धारित मार्ग का उपयोग करते हुए अपने वाहन को सप्रे शाला मैदान में पार्क करेंगे. कार्यक्रम स्थल तक आवश्यकतानुसार पैदल पहुंचेंगे.

यातायात पुलिस की अपील

यातायात पुलिस द्वारा कार्यक्रम में आने वाले सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित रूट एवं पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें, सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा न करें. यातायात पुलिस एवं ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें. कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से भी अपील है कि इंडोर स्टेडियम एवं आसपास के मार्गों पर यातायात के सुचारू संचालन में सहयोग करें. आवश्यकता होने पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

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