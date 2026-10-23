लेबर कमिश्नर के पास नहीं हैं ज्यूडिशियल पावर, लेबर कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई : हाईकोर्ट
श्रम आयुक्त द्वारा विवाद को श्रम न्यायालय भेजे जाने को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:49 PM IST
जबलपुर : हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि श्रम आयुक्त को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शक्तियां (ज्यूडिशियल पावर) प्राप्त नहीं हैं. श्रम आयुक्त की भूमिका विवाद को संदर्भित करने वाले प्राधिकारी की है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने ये टिप्पणी लेबर कमिश्नर के आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान की. इस टिप्पणी के साथ विवादित प्रकरण को श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.
क्यों दी गई लेबर कमिश्नर के आदेश के चुनौती?
दरअसल, याचिकाकर्ता कंपनी मेसर्स पीबीएम पॉलीटैक्स लिमिटेड की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. 29 जनवरी 2020 को तत्कालीन अतिरिक्त श्रम आयुक्त, इंदौर द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि कंपनी और ज्योत्सना सोमकुंवर के प्रकरण की सुनवाई करते हुए श्रम आयुक्त (लेबर कमिश्नर) ने मामले को श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता कंपनी की मुख्य आपत्ति यह थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-। की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारित तीन वर्ष की समय-सीमा के संबंध पर विचार किए बिना ही विवाद को श्रम न्यायालय के पास भेज दिया गया.
कोर्ट ने कहा- लेबर कमिश्नर के पास नहीं है ज्यूडिशियल पावर
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि श्रम आयुक्त को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं. श्रम आयुक्त विवाद के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय देने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नहीं हैं. यही वजह है कि श्रम आयुक्त ने मामले को लेबर कोर्ट भेज दिया, जो सही निर्णय था.
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एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि जिला छिंदवाड़ा स्थित श्रम न्यायालय मामले के तथ्यों के साथ-साथ समय-सीमा से जुड़े प्रश्न पर भी स्वतंत्र रूप से विचार करें और दोनों मुद्दों पर निष्कर्ष निकालते हुए उचित आदेश पारित करे. एकलपीठ ने इस आदेष के साथ कंपनी द्वारा श्रम आयुक्त के आदेश के खिलाफ दायर याचिका का निराकरण कर दिया.