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लेबर कमिश्नर के पास नहीं हैं ज्यूडिशियल पावर, लेबर कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई : हाईकोर्ट

श्रम आयुक्त के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका ( Etv Bharat )

जबलपुर : हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि श्रम आयुक्त को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शक्तियां (ज्यूडिशियल पावर) प्राप्त नहीं हैं. श्रम आयुक्त की भूमिका विवाद को संदर्भित करने वाले प्राधिकारी की है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने ये टिप्पणी लेबर कमिश्नर के आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान की. इस टिप्पणी के साथ विवादित प्रकरण को श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.

क्यों दी गई लेबर कमिश्नर के आदेश के चुनौती? दरअसल, याचिकाकर्ता कंपनी मेसर्स पीबीएम पॉलीटैक्स लिमिटेड की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. 29 जनवरी 2020 को तत्कालीन अतिरिक्त श्रम आयुक्त, इंदौर द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि कंपनी और ज्योत्सना सोमकुंवर के प्रकरण की सुनवाई करते हुए श्रम आयुक्त (लेबर कमिश्नर) ने मामले को श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता कंपनी की मुख्य आपत्ति यह थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2-। की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्धारित तीन वर्ष की समय-सीमा के संबंध पर विचार किए बिना ही विवाद को श्रम न्यायालय के पास भेज दिया गया.