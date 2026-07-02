ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: गैस सिलेंडर ब्लास्ट से दहला लेबर कैंप, टीनशेड की झोपड़ियों में लगी भीषण आग

नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र स्थित कचेड़ा गांव के एक लेबर कैंप में एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते टीनशेड की झोपड़ियां इसकी चपेट में आ गईं. आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें गाजियाबाद से ही नजर आ रहीं थीं. वहां के लोगों द्वारा आग का वीडियो बनाया गया. राहत कि बात रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू

रात करीब 10:50 बजे एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के टीनशेड वाले लेबर कैंप में आग लगने की सूचना मिली. आग की शुरुआत टीनशेड की एक झोपड़ी में रखे छोटे घरेलू एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर में लीकेज और उसके फटने की वजह से हुई. आग ने बेहद विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से पास के अन्‍य टीनशेड्स में भी फैल गई. सीएफओ ने बताया कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीमें बिना वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंचीं.