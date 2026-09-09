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''काम किया पूरा तो भुगतान क्यों अधूरा'', 100 से ज्यादा आदिवासी मजदूरों का फंसा पैसा

महिला मजदूरों का कहना है कि 3 महीने से वो भटक रहे हैं, बिना पैसों के तीजा पोरा कैसे मनाएंगे. महबूब खान की रिपोर्ट.

KABIRDHAM DISTRICT
काम किया पूरा तो भुगतान क्यों अधूरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 9:50 PM IST

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कबीरधाम: ग्राम मुड़वाही के 100 से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी मजदूर अपनी मजदूरी मिलने की आस में पिछले तीन महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. महिला मजदूरों का कहना है कि पर्व त्योहार का महीना चल रहा है. ऐसे में अगर उनकी मजदूरी नहीं मिली तो कैसे घर परिवार में खुशियां मनाई जाएगी. अपने बकाया मजदूरी की मांग को लेकर इन लोगों ने आज वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल से मुलाकात की.

काम किया पूरा तो भुगतान क्यों अधूरा

मजदूरों का कहना है कि उनसे काम तो पूरा लिया गया लेकिन जब मजूदरी देने की बात आई तो अफसर आज कल कहकर टाल रहे हैं. एक महिला मजदूर ने कहा कि राखी के त्योहार पर उनको आश्वास दिया गया था कि उनका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अबतक भुगतान पेंडिंग है. महिला मजदूर ने कहा कि तीजा पोरा का त्योहार सामने है, ऐसे में कैसे त्योहार मनाएं. मजदूरों ने कहा कि उनको जल्द से जल्द उनका बकाया पैसा दिलाया जाए.

काम किया पूरा तो भुगतान क्यों अधूरा (ETV Bharat)

मार्च से जून के बीच उनसे गड्ढा खुदाई, पौधरोपण, घास कटिंग सहित वन विभाग के कई काम कराए गए, लेकिन काम पूरा होने के महीनों बाद भी उन्हें मेहनताना नहीं मिला है: प्रतिमा कुसरे, आदिवासी महिला मजदूर

वन मंडलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मजदूर

मजदूरों का एक समूह आज वन मंडलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अधिकारी से मुलाकात कर लंबित मजदूरी का जल्द भुगतान कराने की मांग की. मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन उन्हें रेंजर से मिलने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है. इससे मजदूरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

इन मजदूरों ने भीषण गर्मी में मेहनत कर वन विभाग के काम पूरे किए हैं. इसके बावजूद समय पर मजदूरी नहीं मिलने से परिवार चलाने में इनको परेशानी हो रही है: आकाश केसरवानी, कांग्रेस नेता

इनको पैसे जल्द मिल जाएं इसके लिए हम प्रयासरत हैं. डीएफओ ने कहा कि कुछ प्रक्रिया है जिसके पूरा होते ही भुगतान हो जाए. इस संबंध में बातचीत चल रही है: निखिल अग्रवाल, वन मंडलाधिकारी, कवर्धा

पर्व त्योहार को देखते हुए जल्द हो भुगतान: मजदूर

मजदूरों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मेहनत की राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक वे कार्यालय से वापस नहीं जाएंगे. वहीं, इस मामले में वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि सरकारी प्रक्रिया के कारण मजदूरों का भुगतान लंबित है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इसी महीने के भीतर लंबित मजदूरी का भुगतान करा दिया जाएगा. मजदूरों ने DFO से मांग की है कि भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी कर उनकी मेहनत की राशि उपलब्ध कराई जाए.

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