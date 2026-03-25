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बर्फ से पटा यमुनोत्री पैदल मार्ग, लकड़ी और फट्टों से हटा रहे मजदूर, तैयारियों पर उठे सवाल

लकड़ी और फट्टों से बर्फ हटा रहे मजदूर ( PHOTO-ETV Bharat )