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श्रमिक पिता ने लिखा गीत, बेटी ने गाकर जीता दिल, एसपी ने किया सम्मानित

रविशंकर पटेल पेशे से मजदूर हैं. उन्होंने धमतरी पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा तस्करी, जुआ-सट्टा और चाकूबाजी जैसे अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से प्रभावित होकर पुलिस की जनसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति समर्पण पर आधारित गीत की रचना की है. उनकी बेटी हर्षलता, एक छात्रा और उभरती हुई गायिका हैं. बेटी ने इस गीत को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गाया.

धमतरी : पुलिस और जनता के बीच विश्वास की अनूठी मिसाल उस समय देखने को मिली, जब नवागांव कंडेल निवासी श्रमिक और गीतकार रविशंकर पटेल अपनी बेटी हर्षलता पटेल के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे. पिता के लिखे गीत को बेटी ने गाया और सभी का दिल जीत लिया.

गाने के जरिए धमतरी पुलिस की तारीफ (ETV Bharat Chhattisgarh)

गीत और गायन दोनों की तारीफ

गीत में पुलिस की सेवा भावना, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में निभाई जा रही भूमिका और आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति समर्पण का वर्णन किया गया है. हर्षलता की प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली रही कि वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भावुक हो उठे और हर्षलता की प्रतिभा की सराहना की.

एसपी ने सम्मानित किया

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने पिता-पुत्री की इस अनूठी जोड़ी के प्रयास की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि कला और साहित्य समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं. पुलिस के प्रति सम्मान और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाली ऐसी रचनात्मक पहल समाज और पुलिस के बीच सकारात्मक संवाद को मजबूत बनाती है.

श्रमिक पिता और बेटी को धमतरी पुलिस ने किया सम्मानित (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसपी ने हर्षलता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर प्रगति और सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं. इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हर्षलता की गायन प्रतिभा की प्रशंसा की. यह अवसर केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि एक श्रमिक पिता के सपनों, बेटी की प्रतिभा और पुलिस के प्रति समाज में बढ़ते विश्वास का प्रेरणादायी उदाहरण बन गया.