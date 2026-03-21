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बलिया में मजदूर की धारदार हथियार से हत्या, गले पर किया गया था वार

बलिया में मजदूर की गला रेतकर हत्या जांच में जुटी पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया: बलिया जिले में एक मजदूर की गला रेतकर हत्या कर दी गई. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. भीमपुरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में मजदूर दीनबंधु यादव का शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. घटना की जांच की जा रही है. अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि मृतक दीनबंधु यादव रोजाना की तरह अपने गांव गोविंदपुर से बेल्थरा मजदूरी करने के लिए जाते थे, लेकिन शनिवार को जब वह गए, तो रात को घर वापस नहीं लौटे.