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बलिया में मजदूर की धारदार हथियार से हत्या, गले पर किया गया था वार

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर 3 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी गई है.

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बलिया में मजदूर की गला रेतकर हत्या जांच में जुटी पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 2:46 PM IST

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बलिया: बलिया जिले में एक मजदूर की गला रेतकर हत्या कर दी गई. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. भीमपुरा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में मजदूर दीनबंधु यादव का शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. घटना की जांच की जा रही है. अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया.

बताया जा रहा है कि मृतक दीनबंधु यादव रोजाना की तरह अपने गांव गोविंदपुर से बेल्थरा मजदूरी करने के लिए जाते थे, लेकिन शनिवार को जब वह गए, तो रात को घर वापस नहीं लौटे.

देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने उनको ढ़ूढ़ने का काफी प्रयास किया. सुबह तड़के गांव में ही गेहूं के खेत में उनका शव मिला. शव पर धारदार हथियार के गहरे निशान भी थे.

घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला, स्थानीय भीमपुरा पुलिस और फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है.

वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. मृतक के पुत्र की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है.

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