ETV Bharat / state

पीलीभीत में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी; 1 मजदूर की मौत, 3 की हालत गंभीर

पीलीभीत: बीसलपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग खोलते समय अचानक पूरा ढांचा भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए. मलबे में दबने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक की पहचान रामचंद्र (55) निवासी पटेल नगर, थाना क्षेत्र बीसलपुर के रूप में हुई है. हादसे में मजदूर बुद्धसेन, वीरेंद्र और वीरपाल को आनन-फानन में एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बीसलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

अचानक गिरी शटरिंग: पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, बीसललपुर नगर के पटेल नगर निवासी रामचंद्र अन्य मजदूरों के साथ निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहे थे. यह मकान राजेश उर्फ अरविंद एडवोकेट का है. मंगलवार को जब मजदूर मकान की शटरिंग हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक लिंटर का भारी-भरकम ढांचा भरभराकर नीचे आ गिरा.