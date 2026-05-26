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पीलीभीत में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी; 1 मजदूर की मौत, 3 की हालत गंभीर

थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक की पहचान रामचंद्र (55) निवासी पटेल नगर, थाना क्षेत्र बीसलपुर के रूप में हुई है.

पीलीभीत में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी.
पीलीभीत में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 2:31 PM IST

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पीलीभीत: बीसलपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग खोलते समय अचानक पूरा ढांचा भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए. मलबे में दबने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक की पहचान रामचंद्र (55) निवासी पटेल नगर, थाना क्षेत्र बीसलपुर के रूप में हुई है. हादसे में मजदूर बुद्धसेन, वीरेंद्र और वीरपाल को आनन-फानन में एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बीसलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

अचानक गिरी शटरिंग: पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, बीसललपुर नगर के पटेल नगर निवासी रामचंद्र अन्य मजदूरों के साथ निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहे थे. यह मकान राजेश उर्फ अरविंद एडवोकेट का है. मंगलवार को जब मजदूर मकान की शटरिंग हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक लिंटर का भारी-भरकम ढांचा भरभराकर नीचे आ गिरा.

राहत और बचाव कार्य: हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और थाना बीसलपुर के एसएसआई रमेश चंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक रामचंद्र की सांसें थम चुकी थीं. घायलों का इलाज चल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई: थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है. इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

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