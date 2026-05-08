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श्रावस्ती में सड़क हादसे में घायल मजदूर की मौत; लखनऊ में चल रहा था इलाज, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सोनवा थाना प्रभारी विष्णु देव पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सद्दाम (फाइल फोटो)
सद्दाम (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:27 PM IST

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श्रावस्ती : जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल मजदूर की शुक्रवार को मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल मजदूर का लखनऊ में इलाज चल रहा था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. घायल मजदूर की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जानकारी के अनुसार, धूमबोझी गांव निवासी सद्दाम (34) बुधवार रात किसी काम से घर से निकले थे. वह बरदेहरा की ओर से बाइक से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक सड़क पर आए छुट्टा मवेशियों से उनकी बाइक टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि सद्दाम सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.


घटना के बाद आस-पास के लोगों ने उन्हें तत्काल निजी वाहन से बहराइच जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. करीब दो दिन तक चले इलाज के बाद शुक्रवार को उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सद्दाम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वह अपने पीछे तीन बेटे और तीन बेटियां छोड़ गए हैं. ग्रामीणों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है.

सोनवा थाना प्रभारी विष्णु देव पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. परिजनों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें : कन्नौज में दो भीषण सड़क हादसे; 4 लोगों की मौत, मृतकों में बिहार के कांग्रेस नेता भी शामिल

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