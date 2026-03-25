भरतपुर में सीवर विवाद में सीएम आवास के पास फायरिंग, मजदूर को लगी गोली...
नगर निगम का सीवर कार्य के दौरान प्लॉट मालिक और श्रमिक ठेकेदार के बीच विवाद हो गया था. विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.
Published : March 25, 2026 at 12:14 PM IST
भरतपुर: शहर में मुख्यमंत्री के पैतृक आवास (CM HOUSE) के पास मंगलवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब सीवर लाइन के काम को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया और मामला फायरिंग तक पहुंच गया. जवाहर नगर इलाके में हुई इस घटना में चार मजदूर घायल हुए. इनमें एक मजदूर सतीश सिंह को हाथ में गोली लग गई. उसे घायल अवस्था में तुरंत आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया एवं जांच शुरू की.
मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि जवाहर नगर स्थित 80 फीट रोड पर मंगलवार देर रात करीब 12 बजे सीवर लाइन डालने के काम को लेकर विवाद हो गया. विवाद मजदूरों और प्लॉट मालिक पुष्पेंद्र सिंह के बीच पानी फैलने को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट और फिर फायरिंग में बदल गया. थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया.घटना के दौरान हुई गोलीबारी में मजदूर सतीश सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगी. झगड़े में कुल चार मजदूर घायल हुए. सतीश को तुरंत आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया.
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दो आरोपी डिटेन, एक फरार: थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि कार्रवाई करते हुए प्लॉट मालिक पुष्पेंद्र सिंह और उसके साले बृजेश उर्फ बिरजू को डिटेन कर लिया. एक आरोपी कौशल मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश है. घायल सतीश के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. जांच शुरू कर दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियों के स्तर पर की जा रही है.
ठेकेदार को बचाने आए थे मजदूर: मजदूर ठेकेदार नवाब सिंह ने बताया कि मंगलवार मध्यरात को वे नगर निगम का सीवर कार्य कर रहे थे. इसी दौरान प्लॉट के सामने पानी फैलने को लेकर विवाद शुरू हुआ. मैं सामान लेकर आ रहा था, तभी उन्होंने पकड़ लिया और पानी फैलने को लेकर झगड़ा करने लगे. हमने बताया कि हम नगर निगम का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जब अन्य मजदूर बीच-बचाव में आए तो उन्होंने गोली चला दी. इसमें सतीश को गोली लग गई.
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