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यूपी के मजदूर की कुरुक्षेत्र की SYL नहर में डूबकर मौत, तीन दिन बाद शव बरामद

कुरुक्षेत्र पुलिस के अनुसार बीते 10 जून को मजदूर नहर में हाथ-पैर धोने गया था.

यूपी मजदूर की कुरुक्षेत्र में मौत.
यूपी मजदूर की कुरुक्षेत्र में मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 2:32 PM IST

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हरियाणा (कुरुक्षेत्र) : एसवाईएल नहर में बीते बुधवार को डूबे मजदूर का शव शनिवार को गोताखोर टीम ने नहर के खोज निकाला. मजदूर की शिनाख्त लक्ष्मण के रूप में हुई और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. लक्ष्मण यहां मजदूरी करता था. बुधवार को वह नहर में हाथ-पैर धोने गया था, जहां पैर फिसलने के बाद वह नहर में बह गया था. शनिवार को गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने नहर से शव को बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.

जानकारी देते जांच अधिकारी सुधीर कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

तीसरे दिन मिला मजदूर का शव: जांच अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि 10 जून को लक्ष्मण नाम का मजदूर नहर में हाथ पैर-धोने के लिए आया था. अचानक से उसका पैर फिसल गया. जिसके बाद वह पानी में बह गया. साथी मजदूरों ने पुलिस को सूचनी दी थी. इसके बाद गोताखोर टीम को बुलाकर नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. गोताखोर टीम को तीसरे दिन शव ढूंढ़ने में सफलता मिली.

जांच अधिकारी सुधीर कुमार के अनुसार लक्ष्मण मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है. वह यहां मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था. लक्ष्मण के आठ बच्चे हैं. जिनके सिर से अब पिता का साया उठ चुका है. जांच अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

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