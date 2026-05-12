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सूरत में प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शव के पहुंचते ही गांव में मचा बवाल

गिरिडीह के एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में सूरत में मौत हो गई है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

GIRIDIH LABORER DIES IN SURAT
मृतक के घर में जमा हुए स्थानीय लोग (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 9:00 PM IST

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गिरिडीह: जिले के बिरनी प्रखंड के प्रवासी मजदूर की सूरत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. शव पहुंचते ही गुरहा गांव में बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई. बिरनी प्रखंड स्थित गुरहा गांव निवासी प्रवासी मजदूर सचिन प्रसाद वर्मा की सूरत में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. मंगलवार को शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मामले को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. मृतक की बहन ने सचिन की पत्नी और गांव के दो युवकों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है. शव पहुंचने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक की पत्नी को घेर लिया और मारपीट भी की. सूचना पर भरकट्टा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची. स्थिति बिगड़ता देख बाद में एसडीपीओ धनंजय राम भी गांव पहुंचे.

जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एसडीपीओ की काफी मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रित हुई. वहीं मौके पर पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. मामले को लेकर एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि मामले की जांच जारी है. परिजनों के आवेदन के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सूरत पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है. सचिन सूरत में मजदूरी करता था. एसडीपीओ ने कहा कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सूरत पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.

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