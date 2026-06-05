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नालंदा में संदिग्ध हालत में मिला अधेड़ का शव, लू लगने की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

नालंदा में एक अधेड़ की लाश मिली है. परिजन लू से मौत की बात कह रहे हैं तो कुछ लोगों ने हत्या की आशंका जतायी.

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नालंदा में मजदूर की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 3:33 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में एक व्यक्ति का संदिग्ध हालत में सड़क किनारे जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों को आशंका है, कि तेजाब डालकर हत्या की गई है. जबकि गांव के मुखिया और मृतक के पुत्र का कहना है, लू लगने से मौत हुई है. घटना दीपनगर थाना क्षेत्र साठोपुर नहर के निकट मकई के खेत की है.

संदिग्ध हालत में मिली अधेड़ की लाश: मृतक की पहचान थाना क्षेत्र बियावानी गांव निवासी स्व. बसंत रविदास के 50 वर्षीय पुत्र कैलू रविदास के तौर पर किया गया है. घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है.

लू लगने से मौत की आशंका: इस संबंध में गांव के मुखिया प्रमोद यादव ने कहा कि मजदूर का कार्य कर दोपहर को घर लौट रहा होगा, उसी दौरान हीट स्ट्रोक की वजह से गिरकर मौत हो गई. जब शाम को गांव के लोग मवेशी लेकर खेत की ओर जा रहे थे, तभी शव देखा जिसके बाद गांव की यह बात आग की तरह फ़ैल गई.

मजदूरी करते थे कैलू रविदास: सैकड़ों की संख्या में गांव वालों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. कैलू रविदास अपने पीछे पत्नी और 5 संतान छोड़ गए हैं. इनमें दो बेटा एवं तीन बेटी शामिल है. अभी किसी की शादी नहीं हुई है. वहीं, घटना के संबंध में मृतक के पुत्र मनन कुमार ने बताया कि पिता हर रोज की तरह आज सुबह भी घर से नाश्ता कर मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकले थे

"दोपहर लंच के समय खाना खाने के लिए जब घर लौट रहे थे तो लगता है, लू लगने से चकरा कर गिर गए. जिससे सिर में चोट लगी और मौत हुई है. गांव वालों से शाम को जानकारी मिली तो देखे कि नहर किनारे मकई के खेत में गिरे हुए थे."- मनन कुमार, मृतक के बेटे

"प्रथम दृष्टया लू लगने से मौत प्रतीत होती है. पोस्टमार्टम के लिए शव को बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा."- सुमन कुमार,दीपनगर थानाध्यक्ष

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