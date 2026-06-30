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बिलासपुर के होटल में करंट से मजदूर की मौत, टेंट लगाने के दौरान हादसा

परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. टेंट हाउस संचालक ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की बात कही.

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टेंट लगाने के दौरान हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 12:17 PM IST

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बिलासपुर: करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई. मृतक मजदूर का नाम रौशन था और वह चांटीडीह का रहने वाला था. मृतक मजदूर टेंट हाउस संचालक के निर्देश पर होटल में टेंट लगाने का काम कर रहा था. टेंट लगाने के दौरान वो बिजली के नंगे तारों की चपेट में आ गया. करंट का झटका इतना जोरदार था कि मजदूर ने दम तोड़ दिया.

टेंट मजदूर की काम के दौरान मौत

मजदूर रौशन की मौत से नाराज उसके साथी और परिजन लापरवाही पर एक्शन लेने की मांग करने लगे. मौके पर पहुंचे मृतक मजदूर के परिजनों ने भी मुआवजे की मांग की. लोगों का आरोप था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के चलते रौशन की जान गई. अगर सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होती तो मजदूर की जान नहीं जाती. परिजन लगातार लापरवाही बरतने वाले लोगों को खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

होटल में करंट से मजदूर की मौत (ETV Bharat)

कैसे हुए हादसा

मृतक मजदूर के साथियों ने बताया कि रौशन टेंट लगाने के लिए लोहे के पाइप पर कपड़ा बांध रहा था, इसी दौरान पास से गुजर रहे बिजली के वायर की चपेट में आ गया. करंट लगते ही साथी मजदूर रौशन को लेकर तत्काल सिस्म अस्पताल बिलासपुर पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि यहां लाने से पहले ही मजदूरी की मौत हो चुकी है. सिम्स चौकी पुलिस ने मेमो भेजकर मामला सिरगिट्टी थाना पुलिस को सौंप दिया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच में जुट गई है.

मृतक युवक मेरा भतीजा था. हम चाहते हैं कि मृतक के बुजुर्ग माता पिता को आर्थिक मदद दी जाए. मृतक के माता पिता दोनों काफी बुजुर्ग हैं और उनका बेटा ही घर चलाता था: संतोषी ध्रुव, परिजन

मृतक रौशन हमारा साथी मजदूर था. हमने मालिक को घटना की जानकारी दे दी है. जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो तय करेंगे: राज भास्कर, कर्मचारी

हम तीन लोग एक जगह पर काम कर रहे थे. रौशन टेंट लगाने के लिए पाइप में कपड़ा बांध रहा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया. हम लोग दौड़कर आए और उसे तार से अलग किया: अमरजीत डहरिया, साथी मजदूर

हंगामे के बाद आर्थिक मदद पर बनी सहमति

घटना के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि होटल और संबंधित टेंट हाउस की ओर से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे. हादसे के बाद भी उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई. पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने सहयोग नहीं मिलने पर हंगामा भी किया. बाद में टेंट हाउस संचालक और परिजनों के बीच आपसी समझौते के बाद मामला शांत हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रैंड लोटस होटल में पहले भी करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो चुकी है. ऐसे में लगातार हो रहे हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.


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