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दुर्ग में मधुमक्खियों का हमला, ओडिशा के मजदूर की मौत

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के एक सब्जी फार्म हाउस में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. इस हमले में 60 साल के एक मजदूर की जान चली गई. घटना मंगलवार की है, जब अचानक छत्ता गिरने से भड़की मधुमक्खियों ने खेत में काम कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया. मृतक की पहचान रमेश भोई के रूप में हुई है, जो मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले थे.

फार्म हाउस में काम कर रहे मजदूरों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे तेज हवा चल रही थी. इसी दौरान पेड़ पर लगा मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता अचानक टूटकर नीचे गिर गया. छत्ता गिरते ही मधुमक्खियां आक्रामक हो गईं और आसपास काम कर रहे मजदूरों पर झुंड बनाकर हमला कर दिया.स्थिति बिगड़ते देख अन्य मजदूर मौके से भागने में सफल रहे. रमेश भोई शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण तेजी से भाग नहीं सके और मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो गए. देखते ही देखते वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

दुर्ग भिलाई में मधुमक्खियों का हमला (ETV BHARAT)

फार्म हाउस के मैनेजर ने क्या कहा ?

फार्म हाउस के मैनेजर भाविक टांक ने बताया कि उन्होंने रमेश को बचाने के लिए पानी डालकर और कंबल ओढ़ाकर मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. आनन-फानन में उन्हें दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.रमेश भोई पिछले 12 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ इसी फार्म हाउस में मजदूरी कर रहे थे. उनकी कोई संतान नहीं है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

मधुमक्खी के हमले में मजदूर की मौत (ETV BHARAT)

मजदूर रमेश भोई के परिजन (ETV BHARAT)

फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है. घटना के बाद फार्म हाउस में काम करने वाले मजदूरों में दहशत का माहौल है.