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सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदते समय मिट्टी धंसी, 4 मजदूर दबे, 3 को सुरक्षित निकाला, 1 की मौत

गड्ढा खोदते 4 श्रमिक मिट्टी धसने से दबे ( ETV Bharat Ajmer )