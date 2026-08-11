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कानपुर देहात में गहरे गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत, बचाव दल की टीम की मदद से निकाला गया

कानपुर देहात : रसूलाबाद थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. तुलसी नगर में निर्माणाधीन मकान के पास एक पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हो गई. इस दौरान आस-पास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस, बचाव दल और गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रसूलाबाद थाना प्रभारी शिव नारायण सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा. फिलहाल परिजनों की तरफ से तहरीर मिल चुकी है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.



पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली के गांव तुलसीनगर कस्बे का बताया जा रहा है. स्थानीय निवासी अनीस के मुताबिक, एक निर्माणाधीन मकान में कन्हैया नाम का मजदूर काम कर रहा था. काम खत्म होने के बाद वह पास में पानी से भरे गड्ढे के किनारे हाथ पैर धोने गया था. इसी दौरान उसका अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पाने में जा गिरा.