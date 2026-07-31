श्रावस्ती में निर्माणाधीन मकान पर बड़ा हादसा; पत्थर के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत, एक गंभीर घायल
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 4:44 PM IST
श्रावस्ती : जिले के भिनगा में शुक्रवार को निर्माणाधीन मकान के लिए ट्रक से पत्थर उतारते समय बड़ा हादसा हो गया. अचानक भारी पत्थर गिरने से दो मजदूर उसके नीचे दब गए. हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल मजदूर का संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में उपचार चल रहा है.
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि मामले में जांच जारी है. हादसे की सूचना पर सिविल लाइन चौकी प्रभारी विवेक राठौड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं. पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मजदूर राम दयाल के मुताबिक, भिनगा स्थित एक मकान में निर्माण कार्य चल रहा था. मकान में लगाने के लिए शुक्रवार को पत्थर मंगाया गया था. कोतवाली भिनगा क्षेत्र के राजगढ़वा गांव निवासी पन्नालाल (42), चितईपुर निवासी राकेश कुमार वर्मा (40) और एक अन्य मजदूर ट्रक से पत्थर उतार रहे थे.
इसी दौरान अचानक भारी पत्थर खिसककर मजदूरों के ऊपर गिर गया. पत्थर के नीचे दबने से पन्नालाल और राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में दोनों को संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पन्नालाल को मृत घोषित कर दिया. वहीं, राकेश कुमार वर्मा की हालत गंभीर होने के चलते उसका उपचार जारी है.
हादसे की सूचना पर सिविल लाइन चौकी प्रभारी विवेक राठौड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मजदूर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना के बाद निर्माण स्थल पर भी मातम छा गया. गांव में शोक का माहौल है.
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