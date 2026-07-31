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श्रावस्ती में निर्माणाधीन मकान पर बड़ा हादसा; पत्थर के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत, एक गंभीर घायल

श्रावस्ती में निर्माणाधीन मकान पर बड़ा हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )