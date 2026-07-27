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लालकुआं में डंपर में रेत के नीचे दबने से मजदूर की दर्दनाक मौत, स्थानीय लोगों में आक्रोश

लालकुआं में एक स्टोन क्रशर में रेत में दबने से मजदूर की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है.

Lalkuan Worker Death
घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 27, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 2:43 PM IST

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हल्द्वानी: लालकुआं में एक स्टोन क्रशर में एक दर्दनाक हादसे ने मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए है. लालकुआं में 30 वर्षीय पवन सिंह की रेत में दबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पवन स्टोन क्रशर में डंपर पर रेत गिरने से रोकने के लिए कट्टे लगा रहा था, तभी जेसीबी चालक ने बिना देखे रेत डाल दी. जिससे वह डंपर में ही दब गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.

लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के हल्दूचौड़ का रहने वाला 30 वर्षीय पवन सिंह रोज की तरह सुबह मेहनत-मजदूरी के लिए घर से निकला था. परिवार को उम्मीद थी कि शाम को वह रोज की तरह घर लौटेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. काम के दौरान हुई एक कथित लापरवाही ने उसकी जिंदगी छीन ली. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पवन डंपर के डाले के रेत न गिरे इसके लिए किनारों पर कट्टे लगा रहा था. इसी दौरान स्टोन क्रशर में लगे लोडर चालक ने बिना देखे उसमें लगातार रेत डालनी शुरू कर दी. देखते ही देखते पवन रेत के नीचे दब गया.

रेत के नीचे दबने से मजदूर की दर्दनाक मौत (Video-ETV Bharat)

एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है. मामले की जांच की जा रही है. मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
-मनोज कार्याल, एसपी सिटी-

बरसात की वजह से गीली और भारी हो चुकी रेत के नीचे दबे पवन को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. कुछ देर बाद जब डंपर से रेत उतारी जा रही थी, तब मजदूर फावड़े से रेत हटाने लगे. आनन-फानन में पवन को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस हादसे ने एक बार फिर कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों और मशीनों के संचालन में बरती जाने वाली सावधानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि डंपर को लोड करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाता कि उसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो शायद पवन की जान बच सकती थी.

पढ़ें-दिनेशपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, पड़ताल में जुटी पुलिस

Last Updated : July 27, 2026 at 2:43 PM IST

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