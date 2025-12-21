खनन के दौरान पहाड़ी दरकने से मजदूर की मौत, मामले की जांच तेज
बेरीनाग में पहाड़ी दरकने से एक घोड़ा संचालक की मौत हो गई. ग्राम प्रधान ने की मुआवजे की मांग.
December 21, 2025
December 21, 2025
पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के बेरीनाग में बजरी खनन के दौरान पहाड़ी दरकने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई. पुलिस ने काफी मशक्कत कर मलबे से सुंदर राम को बाहर निकाला. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना के बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है. ग्राम प्रधान संजय तिवारी ने सरकार से मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.
काफी मशक्कत के बाद मलबे से निकाला शव: शनिवार शाम को बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर राईआगर के पास भंडारीगांव पैदल मार्ग पर बोकाटी पभ्या निवासी सुंदर राम 55 पुत्र शेर राम पहाड़ी से बजरी निकाल रहा था. इसी दौरान अचानक पहाड़ी दरकने से सुंदर राम दब गया. साथ में मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और सुंदर राम के परिवार को दी. सूचना मिलते ही बेरीनाग कोतवाली प्रभारी नरेश कुमार गंगवार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी मशक्कत कर मलबे से सुंदर राम को बाहर निकाला. तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
परिवार के भरण-पोषण के लिए करता था मजदूरी: वरिष्ठ उप निरीक्षक हरीश कोरंगा और एएसआई शांति प्रकाश ने शव पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी बेरीनाग भेजा है. सुंदर राम घोड़ों से सामग्री ढोकर और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था. उसकी मौत से परिवार गहरे सदमे में है. इधर एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.
मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग: संजय तिवारी ग्राम प्रधान पभ्या ने बताया कि मृतक सुंदर राम मेहनत मजदूर कर परिवार का भरण पोषण करता था. मजदूरी के दौरान भूस्खलन के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है. सरकार को मृतक मजदूर के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई है. हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
