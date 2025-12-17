ETV Bharat / state

आग से झुलसकर मजदूर की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम

रामनगर: आज रामनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां आग की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना बुधवार सुबह रामनगर के ग्राम पूछड़ी क्षेत्र की है. यहां पन्नालाल नामक मजदूर की आग में झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई. मृतक पन्नालाल गांव में ही एक किराए के मकान में अकेला रहता था. वह मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता था. बताया जा रहा है कि मंगलवार रात पन्नालाल गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ अपने घर के बाहर आग जलाकर हाथ ताप रहा था. कुछ समय बाद वह अपने कमरे के अंदर चला गया. सुबह जब उसके साथ काम करने वाले अन्य श्रमिक उसे काम पर ले जाने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंचे और आवाज लगाई, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो पन्नालाल रसोई में जली हुई अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था. यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए. तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई.