आग से झुलसकर मजदूर की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम

घटनास्थल की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विभाग की टीम को भी बुलाया गया है.

LABORER DIED IN RAMNAGAR
आग से झुलसकर मजदूर की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
रामनगर: आज रामनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां आग की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना बुधवार सुबह रामनगर के ग्राम पूछड़ी क्षेत्र की है. यहां पन्नालाल नामक मजदूर की आग में झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई. मृतक पन्नालाल गांव में ही एक किराए के मकान में अकेला रहता था. वह मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता था. बताया जा रहा है कि मंगलवार रात पन्नालाल गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ अपने घर के बाहर आग जलाकर हाथ ताप रहा था. कुछ समय बाद वह अपने कमरे के अंदर चला गया. सुबह जब उसके साथ काम करने वाले अन्य श्रमिक उसे काम पर ले जाने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंचे और आवाज लगाई, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो पन्नालाल रसोई में जली हुई अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था. यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए. तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. घटनास्थल की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विभाग की टीम को भी बुलाया गया. जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आग से झुलसने का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. मृतक के पड़ोसी राकेश पाल ने बताया पन्नालाल रोज की तरह ही रात को आग ताप रहा था. सुबह जब वह बाहर नहीं आया तो हमें शक हुआ. अंदर जाकर देखा तो वह जला हुआ पड़ा था.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. घटना से गांव में शोक का माहौल है. लोग मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

