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सड़क हादसे में मजदूर की दर्दनाक मौत, 3 मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में मजदूर की गई जान, अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गया मजदूर

Laborer Died
मजदूर की मौत पर मातम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 24, 2026 at 3:24 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. देर रात बहनोई के घर से लौटते समय उसका ऑटो वाहन रिंग रोड स्थित बाघवाला रोड पर डिवाइडर से टकरा गया. गंभीर रूप से घायल मजदूर को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 46 वर्षीय रंजीत विश्वास उर्फ कालू पुत्र मुकुंद विश्वास की मौत हो गई. वो शर्मा रोड, बिलासपुर, रामपुर का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि वो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था और अपने पीछे तीन छोटे बच्चों समेत पूरे परिवार को छोड़ गया है.

डिवाइडर से टकराया ऑटो: बताया जा रहा है कि रंजीत विश्वास देर रात अपने बहनोई के घर दिनेशपुर से वापस लौट रहा था. वो ऑटो वाहन से अपने घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान रात करीब 2 बजे रिंग रोड स्थित बागवाला रोड पर उनका वाहन अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया.

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रंजीत विश्वास (फाइल फोटो- Family Members)

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी. एंबुलेंस की सहायता से घायल रंजीत विश्वास को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पत्नी और तीन बच्चे छोड़ गया मजदूर: वहीं, गांव के बीडीसी सदस्य ने बताया कि रंजीत विश्वास मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे. उनके परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं. इनमें एक बेटे की उम्र करीब 15 वर्ष, दूसरे की 12 वर्ष और तीसरे बच्चे की उम्र करीब 9 वर्ष बताई जा रही है.

पूरे परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: रंजीत अपने तीन भाइयों में से एक थे. उनकी अचानक हुई मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना की सूचना मिलने पर पंतनगर सिडकुल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

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मामले की जांच के लिए पहुंची पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पंतनगर सिडकुल के एसएसआई अनिल मेहता ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

वहीं, परिजनों की ओर से दी जाने वाली तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. रंजीत विश्वास की असमय मौत से उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है. परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है.

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