ETV Bharat / state

चंदौली में बड़ा हादसा: दुकान का मलबा हटाने के दौरान दीवार गिरी, मजदूर की मौत, एक गंभीर

चंदौली: मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. जीटी रोड स्थित डीडीयू जंक्शन रेलवे गेट नंबर दो के समीप दुकान का मलबा हटाने के दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई. हादसे में दो मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई. जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन ने दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तत्काल उपचार के लिए पहले राजकीय महिला चिकित्सालय ले जाया गया. जहां एक मजदूर की मौत हो गई. मृतक की पहचान वाराणसी जिले के बजरडीहा निवासी मोहम्मद अली के रूप में हुई है. वहीं दूसरे मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.



जानकारी के अनुसार, मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी कई दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. कार्रवाई के बाद कुछ दुकानों का हिस्सा क्षतिग्रस्त अवस्था में बचा हुआ था. दुकानदार मरम्मत कराने और मलबा साफ कराने का कार्य करा रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हो गया.



घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम मुगलसराय राजीव सक्सेना और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और घायल मजदूर के बेहतर उपचार की व्यवस्था कराई जा रही है.



ईएमओ डॉ. अजय वर्मा ने बताया पुलिस ने अस्पताल में लोगों को लाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकिर दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत, 10 लोग घायल