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सिद्धार्थनगर में मछली मंडी का निर्माणाधीन गेट गिरा; मलबे में दबने से एक मजूदर की मौत, पांच घायल

जिलाधिकारी ने बताया कि घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों की टीम गठित की गई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 8:35 PM IST

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सिद्धार्थनगर : जनपद के ग्राम मधवापुर के पास मछली मंडी में गेट की ढलाई करते समय बड़ा हादसा हो गया. बुधवार को मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मजदूर घायल हो गये. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित करके शीघ्र रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

स्थानीय निवासी रमजान के मुताबिक, मधवापुर में मछली मंडी में गेट की ढलाई का काम किया जा रहा था. जिसमें लगभग एक दर्जन मजदूर काम कर रहे थे. ढलाई के दौरान अचानक गेट भरभराकर नीचे गिर गया, जिसके मलबे में दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कई मजदूर घायल हो गए. मजदूरों की चीख पुकार सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव के काम में लग गए. साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी.

इस दौरान घायल मजदूरों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया गया. इनमें से तीन मजदूर की हालत अधिक गंभीर देखकर डाॅक्टरों ने उन्हें सिद्धार्थनगर के मेडिकल काॅलेज में रेफर कर दिया. जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. घायलों में धरूआर निवासी बुधीराम (45), राजेंद्र (20), मड़नी निवासी आलम (30), मानपुर निवासी रूपेश (32), रामदयाल (30) गंभीर रूप से घायल हो गए. मलबे के नीचे दबने से मड़नी निवासी मुस्ताक (25) की मौत हो गई है.

डीएम शिवशरणप्पा जी एन ने बताया कि बुधवार को मधवापुर में मछली मंडी में गेट की ढलाई का काम चल रहा था. जिसमें एक मजदूर मुस्ताक (25) की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि तीन घायलों को मेडिकल काॅलेज लाया गया है, जहां उनकी हालत ठीक है. इस घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों की टीम गठित की गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी.

उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. रिपोर्ट मिलते ही दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. घायलों का बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें : पीलीभीत में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी; 1 मजदूर की मौत, 3 की हालत गंभीर

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