मुरादाबाद में श्रम विभाग की बिल्डिंग पर चढ़ा मजदूर, आत्महत्या की दी धमकी, बोला- अधिकारी मांगते हैं रिश्वत
युवक ने कहा, ये कैसी सरकार है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती. हम मजदूरों को सीधा लाभ क्यों नहीं दिया जाता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 9:42 PM IST
मुरादाबाद : श्रम अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर एक मजदूर गुरुवार को श्रम विभाग की बिल्डिंग पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी दी. जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. हंगामे की सूचना पर सिविल लाइन थाने की पुलिस भी पहुंची. किसी तरह मजदूर को शांत कर नीचे उतारा गया. घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है.
मजदूर की पहचान अमरोहा के रहने वाले लोकेश कुमार के रूप में हुई है. लोकेश आज कचहरी स्थित श्रम विभाग पहुंचा. आवेदन के बारे में पड़ताल किया तो पता चला कि उसका आवेदन कैंसिल कर दिया गया है. इससे वह भड़क गया. बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा. उसने रिश्वत न देने पर उसका आवेदन निरस्त करने का आरोप श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर लगाया.
शोर सुनकर बड़ी संख्या में वकील भी पहुंच गए. लोकेश ने चील्लाते हुए कहा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी दुष्यंत दलालों के जरीए रिश्वत मांग रहे थे, नहीं देने पर फाइल कैंसिल कर दी. मैं आज यहीं से कूद जाऊंगा. लोकेश को किसी तरह समझा कर नीचे उतारा गया. इसके बाद उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट के ऑफिस में बैठकर बात की. उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने उसकी शिकायत और आवेदन की दोबारा जांच कराने का आश्वासन दिया.
लोकेश ने बताया, दो साल पहले आवेदन किया था, तब भी पैसे नहीं देने पर कैसिंल कर दिया, कलम तो इन लोगों के हाथ में जो चाहे वही करेंगे. छोटा बच्चा पैदा हुआ तो दोबारा आवेदन किया. इस बार भी आधे पैसे मांगे. सरकार हमें जब योजना देती है तो हम आधे पैसे क्यों दें. मैंने कसम खा ली थी कि आधे पैसे नहीं दूंगा. उन लोगों में मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कहा तुझे कुछ नहीं मिलेगा. जन सुनवाई पोर्टल पर मैंने 9-10 शिकायत की थी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई. ये कैसी सरकार है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती. हम मजदूरों को सीधा लाभ क्यों नहीं दिया जाता. ये लोग हमारे आधे पैसे खा जाते हैं.
उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया, श्रम विभाग से संबंधित काम नहीं होने पर एक युवक बिल्डिंग पर चढ़ गया था. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ही स्कीम का लाभ मिलता है. युवक खेती-किसानी का काम करता है, उसने खुद आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस वजह से आवेदन निरस्त हो गया था. बिल्डिंग पर चढ़ने से पहले मुझसे नहीं मिला. दोबारा आवेदन की सीनियर अधिकारी से जांच कराई जाएगी.
यह भी पढ़ें : हापुड़ में पति की हैवानियत; चार दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी का जलाया प्राइवेट पार्ट, चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी