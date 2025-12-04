ETV Bharat / state

मुरादाबाद में श्रम विभाग की बिल्डिंग पर चढ़ा मजदूर, आत्महत्या की दी धमकी, बोला- अधिकारी मांगते हैं रिश्वत

श्रम विभाग की बिल्डिंग पर चढ़ा मजदूर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद : श्रम अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर एक मजदूर गुरुवार को श्रम विभाग की बिल्डिंग पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी दी. जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई. हंगामे की सूचना पर सिविल लाइन थाने की पुलिस भी पहुंची. किसी तरह मजदूर को शांत कर नीचे उतारा गया. घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की है. मजदूर की पहचान अमरोहा के रहने वाले लोकेश कुमार के रूप में हुई है. लोकेश आज कचहरी स्थित श्रम विभाग पहुंचा. आवेदन के बारे में पड़ताल किया तो पता चला कि उसका आवेदन कैंसिल कर दिया गया है. इससे वह भड़क गया. बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा. उसने रिश्वत न देने पर उसका आवेदन निरस्त करने का आरोप श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर लगाया. शोर सुनकर बड़ी संख्या में वकील भी पहुंच गए. लोकेश ने चील्लाते हुए कहा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी दुष्यंत दलालों के जरीए रिश्वत मांग रहे थे, नहीं देने पर फाइल कैंसिल कर दी. मैं आज यहीं से कूद जाऊंगा. लोकेश को किसी तरह समझा कर नीचे उतारा गया. इसके बाद उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट के ऑफिस में बैठकर बात की. उप श्रमायुक्त दीप्तिमान भट्ट ने उसकी शिकायत और आवेदन की दोबारा जांच कराने का आश्वासन दिया.