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निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला मजदूर का शव, नशे के ओवरडोज की आशंका, भाई ने जलाए दस्तावेज

मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

LABORER BODY FOUND BHILAI
मजदूर का शव मिला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 12:50 PM IST

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दुर्ग: जिले के सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण गंगोत्री स्थित एक बहुमंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. सूचना पर सुपेला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

मजदूर की मौत

मृतक की पहचान भीम नगर निवासी संजय मनहारे (लगभग 30-35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का काम करता था. बताया जा रहा है कि वह उसी परिसर में रहकर काम करता था.

जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक संजय लंबे समय से नशे का आदी था और आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत ड्रग्स या किसी नशीले पदार्थ के ओवरडोज के कारण हो सकती है. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

Laborer body found
भाई ने जलाया सामान और दस्तावेज (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाई ने जलाए दस्तावेज

इस घटना में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के भाई संतोष मनहारे ने संजय के सामान और उसके जरूरी दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया. उसके इस कदम से मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए. हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

सुपेला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चुरी भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की बारीकी से जांच जारी है.

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