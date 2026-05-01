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रामनगर सिंचाई नहर में मिला मजदूर का शव, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

रामनगर: मंगलार क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सिंचाई नहर में एक युवक का शव मिला. घटना के बाद जहां इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

रामनगर से एक दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक युवक का शव सिंचाई नहर में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मामला रामनगर के ग्राम मंगलार क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार सुबह यह घटना सामने आई. जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 24 वर्षीय अलाउद्दीन के रूप में हुई है, जो कॉर्बेट कॉलोनी का निवासी था. बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन शुक्रवार सुबह रोज की तरह अपने घर से मजदूरी के लिए निकला था, लेकिन कुछ ही समय बाद आसपास के लोगों ने उसके परिवार को सूचना दी कि उसका शव मंगलार स्थित सिंचाई नहर में पड़ा हुआ है.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. फिर उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया. इलाके में भी शोक की लहर दौड़ गई.

अलाउद्दीन के बड़े भाई सलमान ने बताया कि उनका भाई सुबह काम पर गया था. उन्हें इस तरह की घटना की कोई आशंका नहीं थी. उन्होंने बताया सूचना मिलने के बाद वह तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस को भी इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.