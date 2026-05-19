कानपुर: ईंट-भट्ठे पर ट्रैक्टर की टक्कर के विवाद में मज़दूर की पीट-पीटकर हत्या, अस्पताल में भारी हंगामा
ट्रैक्टर की टक्कर को लेकर शुरू हुए विवाद में लाठी-डंडों से किए गए हमले में घायल मज़दूर ने बाद में दम तोड़ दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 1:36 PM IST
कानपुर: कानपुर के भीतरगांव चौकी क्षेत्र स्थित एक ईंट-भट्टे पर मज़दूरों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक मज़दूर की मौत हो गई.
ट्रैक्टर की टक्कर को लेकर शुरू हुए इस विवाद में लाठी-डंडों से किए गए हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा.
ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद
मृतक की पहचान बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्लहार निवासी ओम प्रकाश निषाद पुत्र मुकेश निषाद के रूप में हुई है, जो लंबे समय से परिवार समेत इस ईंट-भट्टे पर काम कर रहा था.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ईंट ढुलाई के दौरान ओम प्रकाश की गाड़ी से एक ट्रैक्टर टकरा गया था. इस घटना का विरोध करने पर हमीरपुर क्षेत्र के करीब एक दर्जन मजदूरों ने उस पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया.
गंभीर हालत में उसे तत्काल भीतरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
अस्पताल में परिजनों का हंगामा और प्रदर्शन
मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों ने कार्रवाई की मांग पर अड़ते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया. अस्पताल में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बल तैनात किया.
अधिकारियों के आश्वासन पर माने परिजन
हंगामे की सूचना पर घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव और साढ़ इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने अस्पताल पहुंच कर नाराज परिजनों से वार्ता की. पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की राजी हुए.
दो संदिग्ध हिरासत में, जांच जारी
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए ईंट-भट्टे से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. घाटमपुर एसीपी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और परिजनों से प्राप्त होने वाली तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.