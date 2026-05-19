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कानपुर: ईंट-भट्‍ठे पर ट्रैक्टर की टक्कर के विवाद में मज़दूर की पीट-पीटकर हत्या, अस्पताल में भारी हंगामा

कानपुर में मजदूर की पीट-पीटकर हत्या. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर के भीतरगांव चौकी क्षेत्र स्थित एक ईंट-भट्टे पर मज़दूरों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक मज़दूर की मौत हो गई. ट्रैक्टर की टक्कर को लेकर शुरू हुए इस विवाद में लाठी-डंडों से किए गए हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा. ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद मृतक की पहचान बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्लहार निवासी ओम प्रकाश निषाद पुत्र मुकेश निषाद के रूप में हुई है, जो लंबे समय से परिवार समेत इस ईंट-भट्टे पर काम कर रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ईंट ढुलाई के दौरान ओम प्रकाश की गाड़ी से एक ट्रैक्टर टकरा गया था. इस घटना का विरोध करने पर हमीरपुर क्षेत्र के करीब एक दर्जन मजदूरों ने उस पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर हालत में उसे तत्काल भीतरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.