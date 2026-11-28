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धनबाद के सिंफर में विद्यार्थियों ने समझीं वैज्ञानिक तकनीक, मिला कोयला खदानों की सुरक्षा से लेकर आग पर नियंत्रण का ज्ञान

शैक्षणिक संस्थानों के 5 विद्यार्थियों ने लिया भाग ( Etv Bharat )

धनबाद: कोयला खनन को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक कितनी जरूरी है, इसका व्यावहारिक अनुभव धनबाद में 5 विद्यार्थियों को मिला. सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी सीएसआईआर-सीआईएमएफआर की ओर से सीएसआईआर-जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रयोगशाला भ्रमण का आयोजन किया गया, इसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 5 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान विद्यार्थियों को खनन से जुड़ी आधुनिक तकनीक, कोयले के ऑक्सीकरण, भूमिगत खदानों की सुरक्षा और आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई.

खनन विज्ञान और अनुसंधान की वास्तविक कार्यप्रणाली