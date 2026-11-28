धनबाद के सिंफर में विद्यार्थियों ने समझीं वैज्ञानिक तकनीक, मिला कोयला खदानों की सुरक्षा से लेकर आग पर नियंत्रण का ज्ञान
CSIR-CIMFR की ओर से सीएसआईआर-जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत प्रयोगशाला भ्रमण का आयोजन किया गया. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 28, 2026 at 10:00 AM IST
धनबाद: कोयला खनन को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक कितनी जरूरी है, इसका व्यावहारिक अनुभव धनबाद में 5 विद्यार्थियों को मिला. सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी सीएसआईआर-सीआईएमएफआर की ओर से सीएसआईआर-जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रयोगशाला भ्रमण का आयोजन किया गया, इसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 5 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान विद्यार्थियों को खनन से जुड़ी आधुनिक तकनीक, कोयले के ऑक्सीकरण, भूमिगत खदानों की सुरक्षा और आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई.
खनन विज्ञान और अनुसंधान की वास्तविक कार्यप्रणाली
धनबाद स्थित CSIR-CIMFR में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर खनन विज्ञान और अनुसंधान की वास्तविक कार्यप्रणाली से परिचित कराना था. सीएसआईआर-जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस भ्रमण में नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सरिया कॉलेज गिरिडीह, डीएसएम कॉलेज झाझा, जमुई तथा गिरिडीह कॉलेज के पांच विद्यार्थियों ने भाग लिया.
रॉक मैकेनिक्स प्रयोगशाला का अवलोकन
कार्यक्रम का आयोजन डॉ. दिलीप कुमार, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, मानव संसाधन विकास, कौशल एवं जिज्ञासा कार्यक्रम के मार्गदर्शन में किया गया. वही वैज्ञानिक एफ एवं जिज्ञासा नोडल अधिकारी डॉ. पल्लवी दास ने कार्यक्रम के संचालन में सहयोग किया. भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को संस्थान की दो प्रमुख प्रयोगशालाओं के साथ रॉक मैकेनिक्स प्रयोगशाला और माइन फायर एंड वेंटिलेशन प्रयोगशाला का अवलोकन कराया गया.
समझाई गई परीक्षण उपकरणों की कार्यप्रणाली
रॉक मैकेनिक्स प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को ट्रायएक्सियल टेस्टिंग मशीन और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन सहित विभिन्न परीक्षण उपकरणों की कार्यप्रणाली समझाई गई. इसके अलावा चट्टानों की मजबूती, उनकी गुणवत्ता, भूमिगत खदानों की स्थिरता और सुरंगों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भी दी गई. वहीं माइन फायर एंड वेंटिलेशन प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को कोयले के ऑक्सीकरण और खदानों में आग लगने की संभावनाओं को रोकने के उपायों से अवगत कराया गया.
वेंटिलेशन प्रणाली और खतरनाक गैसों के नियंत्रण की तकनीक
उन्हें वेंटिलेशन प्रणाली और खतरनाक गैसों के नियंत्रण की तकनीक समझाई गई. इसके साथ ही श्वसन प्रतिरोध परीक्षण, ब्रीदिंग सिमुलेटर और सेल्फ कंटेंड सेल्फ रेस्क्यूअर यानी एससीएसआर के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई. इतना ही नहीं, खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया गया.
आधुनिक खनन तकनीक को करीब से देखने का अवसर
इस एक दिवसीय भ्रमण के जरिए विद्यार्थियों को न सिर्फ आधुनिक खनन तकनीक को करीब से देखने और समझने का अवसर मिला, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावहारिक पक्षों से भी परिचित होने का मौका मिला. संस्थान का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करने के साथ-साथ सुरक्षित एवं नवाचार आधारित खनन पद्धतियों के महत्व को समझने में मददगार साबित होते हैं.
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