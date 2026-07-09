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प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018: OMR शीट में हेराफेरी कर चयनित हुआ अभ्यर्थी, एसओजी ने किया गिरफ्तार

ओएमआर शीट स्कैन करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों ने 27 अभ्यर्थियों को पहुंचाया था फायदा.

Tampering with OMR Sheets
आरोपी संजय कुमार सैनी (Source : Rajasthan SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 7:24 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 में ओएमआर शीट में हेराफेरी करवाकर चयनित हुए एक और अभ्यर्थी को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है. ओएमआर स्कैन करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने ओएमआर शीट में हेराफेरी कर उसके 191 नंबर बताए. जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने दुबारा जांच करवाई तो उसे वास्तविकता में 43 नंबर ही आए.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आईजी अजयपाल लांबा के निर्देशन में, डीआईजी भुवन भूषण यादव और एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी सीआई यशवंत सिंह ने आरोपी संजय कुमार सैनी को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ और अनुसंधान जारी है.

हेराफेरी कर 27 अभ्यर्थियों को पहुंचाया गया फायदा : उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के संबंध में दर्ज मुकदमे के अनुसंधान में सामने आया कि ओएमआर शीट स्कैनिंग करने वाली एजेंसी राभव लिमिटेड के कर्मचारियों विनोद कुमार गौड़ और शादान खान ने 27 अभ्यर्थियों को उनकी ओएमआर शीट में कांटछांट कर अनुचित तरीके से अनंतिम रूप से चयनित करवा दिया.

पढ़ें : हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती : डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने वाला चढ़ा एसओजी के हत्थे, तीन भर्तियों में भी डमी बनकर दी परीक्षा

सात आरोपी पहले गिरफ्तार : इस प्रकरण में पहले ओएमआर शीट स्कैनिंग करने वाली एजेंसी राभव लिमिटेड के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़, शादान खान, इस कंपनी के कार्यकारी निदेशक रामप्रवेश सिंह को गिरफ्तार किया था. इनके अलावा, ओएमआर शीट में बदलाव कर अनुचित तरीके से अंनतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थी महेंद्र कुमार मीना, देवेंद्र सिंह गुर्जर, विजय सिंह मीना व पिन्टू कुमार मीना को भी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

पूछताछ और अनुसंधान जारी है : जांच में सामने आया है कि राभव लिमिटेड के कर्मचारियों और निदेशक ने अभ्यर्थियों से मिलीभगत कर ओएमआर शीट स्कैनिंग के दौरान आरोपी संजय कुमार सैनी के प्राप्तांक 191 नंबर अंकित किए. जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ओएमआर शीट दोबारा स्कैनिंग करवाए जाने पर वास्तविकता में 43 नंबर ही आए. अब आरोपी से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है.

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TAMPERING WITH OMR SHEETS

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