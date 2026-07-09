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प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018: OMR शीट में हेराफेरी कर चयनित हुआ अभ्यर्थी, एसओजी ने किया गिरफ्तार

आरोपी संजय कुमार सैनी ( Source : Rajasthan SOG )