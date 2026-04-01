एमसीबी में नए श्रम कानूनों का विरोध, श्रमिक संगठनों ने मनाया काला दिवस
मोदी सरकार का श्रम संगठनों ने विरोध किया है. यह विरोध नए श्रम कानूनों को लेकर है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 8:46 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में नए श्रम कानूनों के विरोध में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया है. बुधवार को श्रमिकों ने काला दिवस मनाया और अपनी नाराजगी जाहिर की. श्रमिक संगठन केंद्र सरकार के द्धारा लागू किए गए नए श्रम कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे. इन कानूनों के खिलाफ श्रमिकों ने रैली निकाली
हसदेव एरिया से रैली की शुरुआत
श्रमिकों ने श्रम संगठनों के बैनर तले रैली की शुरुआत हसदेव एरिया से की. यह रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए नई लेदरी स्थित जीएम कार्यालय पहुंची. रैली में बड़ी संख्या में श्रमिक शामिल हुए, जो हाथों में काले झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. पूरे मार्ग में श्रमिकों द्वारा श्रम कानून वापस लो और मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी जैसे नारे लगते रहे. इन नारों से माहौल गूंजता रहा.
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चारों नए श्रम कानून पूरी तरह से श्रमिक विरोधी हैं और इससे मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे. हम चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा- सुनील पांडेय, क्षेत्रीय महासचिव, कोयला मजदूर सभा
श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र के नए श्रम कानूनों से ठेका प्रथा को बढ़ावा मिलेगा. उनका कहना है कि इससे स्थायी रोजगार के अवसरों में कमी आएगी और श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. नेताओं ने यह भी कहा कि इन कानूनों को लागू करने से पहले सरकार ने मजदूर संगठनों से कोई ठोस चर्चा नहीं की, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है. प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाई. मजदूरों ने सरकार से श्रमिक हितों की रक्षा करने की मांग की.