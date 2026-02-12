ETV Bharat / state

चार नए लेबर कोड के विरोध में मजदूर यूनियनों का हल्ला बोल, देहरादून में किया सचिवालय कूच

चार नए लेबर कोड के विरोध में आज देशभर में मजदूर यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका असर देहरादून में भी दिखा.

Etv Bharat
देहरादून में मजदूर यूनियनों का हल्ला बोल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 12, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर गुरुवार को सीटू, एटक और इंटक से जुड़ी युनियनों के साथ ही बस्ती बचाओ आंदोलन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर देहरादून में रैली निकालकर प्रदर्शन किया. इस दौरान जिला मुख्यालय में पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया है.

यह रैली राजपुर रोड घंटाघर एश्ले हॉल से होते हुए जैसे ही सचिवालय की ओर बढ़ी, तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. पुलिस के रोके जाने से नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला.

चार नए लेबर कोड के विरोध में मजदूर यूनियनों का हल्ला बोल (ETV Bharat)

भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने सांसदों को निलंबित करके 40 के करीब श्रम कानून के स्थान पर मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताएं बनाई है, जो पूरी तरह से पूंजी पतियों के लाभ के लिए और श्रमिकों को गुलाम बनाने की ओर धकेलती है.

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में श्रमिकों ने लड़कर 8 घंटे का कार्य दिवस हासिल किया था. 1886 में इसके लिए शहादत दी गई, तब से शहादत देने वालों की स्मृति में आज भी मई दिवस मनाया जाता है. सरकार ने इन नए श्रम संहिताओं के जरिए मजदूरों के 8 घंटे का कार्य दिवस खत्म कर दिया है. उनके यूनियन बनाने के अधिकार को खत्म किया जा रहा है. मजदूरों के हितों के लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा मोदी सरकार नहीं दे पा रही है. इसके खिलाफ देश के मजदूरों को को सड़क पर उतरना पड़ा है.

वक्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार जहां एक तरफ मजदूरों पर श्रम संहिताएं थोप रही है, वहीं किसानों पर भी हमले हो रहे हैं. अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील भारत के किसानों को बर्बाद कर देगी. उसके खिलाफ यह प्रदर्शन है.

उत्तराखंड में गरीबों को उजाड़ने, बढ़ते अपराध के विरोध में तमाम राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियन के लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा है. आज आंगनवबाड़ी, भोजन माताएं, बैंक कर्मचारी, ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, चाय बागान संविदा श्रमिक बिजली आदि से जुड़े लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए.

पढ़ें--

TAGGED:

LABOR UNIONS PROTEST
PROTEST AGAINST LABOR CODES
मजदूर यूनियनों का विरोध प्रदर्शन
चार नए लेबर कोड
NEW LABOR CODES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.