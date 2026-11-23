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एचईसी के 32 महीने के बकाया वेतन का मुद्दा केंद्रीय श्रम मंत्री के सामने उठा, बीएचईएल में विलय का भी रखा प्रस्ताव

रांचीः हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और संस्थान के भविष्य को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में एचईसी मजदूर संघ (बीएमएस) के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात की.

रांची के दरभंगा हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान कर्मचारियों के 32 महीने के बकाया वेतन के भुगतान, संस्थान के पुनरुद्धार और प्रबंधन से जुड़े कई गंभीर मुद्दे उठाए गए. प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र सौंपकर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का रांची में स्वागत (ETV Bharat)

इस मुलाकात के दौरान मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने एनसीएलटी की ओर से नियुक्त आईआरपी (इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) अधिकारी की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि आईआरपी अधिकारी की ओर से किए जा रहे कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि संस्थान और कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके. संघ का कहना था कि एचईसी पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. ऐसे में कर्मचारियों के हितों और संस्थान के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की जरूरत है.

बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा पिछले 32 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का रहा. प्रतिनिधिमंडल ने बकाया वेतन का जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की. इसके साथ ही एचईसी को आर्थिक संकट से निकालने और स्थायी समाधान के तौर पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में विलय करने का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा गया. संघ का मानना है कि इस दिशा में ठोस निर्णय होने से संस्थान को नई दिशा मिल सकती है और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुना. उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार एचईसी कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और इनके सकारात्मक एवं स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.