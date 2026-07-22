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मजदूर नेताओं ने चार लेबर कोड को बताया काला कानून, भाजपा के पूर्व सांसद ने क्यों कहा देश का वातावरण चिंतनीय

चार लेबर कोड के खिलाफ मजदूर यूनियन ने चिंता जाहिर की. वहीं भाजपा के पूर्व सांसद ने भी देश के माहौल को चिंतनीय बताया.

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कोलफिल्ड मजदूर यूनियन की मीटिंग में भाग लेते नेता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 8:44 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 9:05 PM IST

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गिरिडीहः कोलफील्ड मजदूर यूनियन केंद्रीय समिति ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार लेबर कोड को काला कानून बताया है. यह बात यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह, केंद्रीय महामंत्री राघवन रघुनंदन के साथ-साथ पूर्व सांसद रवींद्र पांडेय ने कही. भाजपा के पूर्व सांसद रवींद्र पांडेय ने अपनी ही सरकार (केंद्र सरकार) की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश का माहौल चिंतनीय हैं. पूर्व सांसद का यह बयान कई मायने में चौकाने वाला हैं. यहां बता दें कि रवींद्र पांडेय भाजपा की टिकट पर गिरिडीह से पांच दफा सांसद रह चुके हैं. पिछली दो दफा से गिरिडीह सीट एनडीए ने आजसू को दे रखी है.

चार लेबर कोड मजदूरों के हित के विपरीतः गिरिनाथ सिंह

इससे पहले यूनियन केंद्रीय समिति की एकदिवसीय महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के बनियाडीह स्थित ऑफिसर क्लब में हुई. बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सह यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह और संचालन जेबीसीसीआई सदस्य सह यूनियन के केंद्रीय महामंत्री राघवन रघुनंदन ने की. इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया चार लेबर कोड मजदूरों के हित के विपरीत है. कोलफील्ड मजदूर यूनियन चार लेबर कोड में ढील देने की अपनी कोशिशें जारी रखेगी. केंद्रीय महामंत्री राघवन रघुनंदन ने बैठक में चार लेबर कोड के विरोध के साथ सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया.

कोलफील्ड मजदूर यूनियन, भाजपा नेता और एरिया अध्यक्ष के बयान (Etv Bharat)

बैठक में कई नेताओं ने शिरकत की

यूनियन के गिरिडीह एरिया अध्यक्ष शिवाजी सिंह ने कहा कि बैठक में सदस्यता पर फोकस रहा. वहीं चार लेबर कोड का विरोध किया गया. बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत पांडेय, वेलफेयर बोर्ड के सदस्य बिनय सिंह, सेफ्टी बोर्ड के सदस्य खुशीलाल महतो, सचिव अमित यादव, अरगड्डा एरिया सचिव पुरुषोत्तम पांडेय, कुजू एरिया सचिव मो. जब्बार, केंद्रीय कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, सहायक महामंत्री उदय सिंह, एनके एरिया सचिव मिथलेश सिंह, वाहिद अंसारी, उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, मनोज शर्मा, अशोक दास, बाबूचरण साव, मो दाऊद, सुनील तुरी, विकास बेदिया, महेंद्र दास, अरविंद शर्मा, इलियास अंसारी, रूपेश कुमार यादव और अशोक मंडल सहित यूनियन के कई लोग मौजूद थे.

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Last Updated : July 22, 2026 at 9:05 PM IST

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