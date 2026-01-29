ETV Bharat / state

ट्रेन में दर्द से कराह रही थीं फूलजहां, फरिश्ता बन पहुंची GRP, गूंजी किलकारी

सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में दर्द से परेशान थीं महिला, यात्रियों ने जीआरपी को सूचना दी, जानिए फिर क्या हुआ?.

GRP Helps women Deliver Baby in hospital
फरिश्ता बन पहुंची GRP, गूंजी किलकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 29, 2026 at 11:01 PM IST

मोतिहारी: बिहार में रेल पुलिस ने एक बार फिर मिसाल पेश की है. मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर सूचना के बाद दर्द से परेशान एक महिला को जीआरपी ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया. डॉक्टरों के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

महिला के पिता ने बताया कि, पिंकी कुमारी उर्फ फूलजहां खातून (19 वर्षीय) अपनी मां आमना खातून और पिता के साथ सप्तक्रांति एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12558) दिल्ली से मुजफ्फरपुर अपने मायके आ रही थे. परिवार को खमाई पटी, थाना मीनापुर, मुजफ्फरपुर जाना था. लेकिन सुबह के समय मोतिहारी रेलवे स्टेशन के नजदीक पिंकी को तेज दर्द शुरू हो गया.

सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन (ETV Bharat)

इस बीच, यात्रियों ने जब पिंकी की आवाज सुनी तो रेल पुलिस को इसकी सूचना दी. सप्तक्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर पहुंची, जीआरपी की टीम पहले से मुस्तैद थी. एंबुलेंस से महिला को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां फूलजहां खातून ने बच्चे को जन्म दिया.

आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बताया, "यात्रियों ने हमें सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को मोतिहारी स्टेशन पर रोका गया. इससे पहले एंबुलेंस के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल को सूचना दे दी गई थी. 10 मिनट में 108 एम्बुलेंस स्टेशन पहुंच चुकी थी. पिंकी को सावधानी से एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया. पूरे स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन हमारी टीम ने इसे संभाला."

रेल पुलिस ने एक बार फिर मिसाल पेश की (ETV Bharat)

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार ने कहा, "पिंकी का केस इमरजेंसी था. हमारी प्रसव विशेषज्ञ टीम ने 30 मिनट में सफल डिलीवरी कराई. बेटे का वजन 2.9 किलो है, मां और बच्चा दोनों एकदम स्वस्थ हैं. बच्चे को अस्पताल के नवजात शिशु इकाई में रखा गया है, जबकि पिंकी को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया.''

फूलजहां खातून की मां आमना खातून ने अस्पताल परिसर में आंसू भरी आंखों से कहा, "भगवान ने बचाया, बेटी का पति छोटू कुमार 5 महीने पहले गुजर गया. दिल्ली में मजदूरी करता था. बेटी भी पति के साथ रहती थीं. अब विधवा होकर मायके आ रही थीं.

''ट्रेन में पीड़ा हुई तो लगा सब कुछ खत्म हो गया. लेकिन रेल पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस आई और आधे घंटे में बेटा पैदा हो गया. मेरा पोता स्वस्थ है, ये चमत्कार है. रेलवे और डॉक्टरों का धन्यवाद.'' - आमना खातून, फूलजहां खातून की मां

