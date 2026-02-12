ETV Bharat / state

नए श्रम कानून का विरोध, श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल, नए नियम वापस लेने की मांग की

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी भारत बंद का असर मनेन्द्रगढ़ में भी देखने को मिला.हल्दीबाड़ी भूमिगत कोयला खदान के बाहर बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के कारण खदान का काम आंशिक रूप से प्रभावित रहा.



श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग

देशव्यापी हड़ताल को एचएमएस, एटक, इंटक और सीटू सहित दस से अधिक श्रमिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है.श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को मजदूर विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की. एचएमएस के महामंत्री सुनील पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2019-20 में चार नए श्रम कोड लाए गए थे, जिन्हें वर्ष 2025 में लागू किया गया है.