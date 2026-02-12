ETV Bharat / state

नए श्रम कानून का विरोध, श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल, नए नियम वापस लेने की मांग की

नए श्रम कानून के विरोध में श्रमिक संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था. हड़ताल का असर मनेंद्रगढ़ में भी देखने को मिला.

LABOR ORGANIZATIONS STRIKE
नए श्रम कानून का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी भारत बंद का असर मनेन्द्रगढ़ में भी देखने को मिला.हल्दीबाड़ी भूमिगत कोयला खदान के बाहर बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के कारण खदान का काम आंशिक रूप से प्रभावित रहा.


श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग

देशव्यापी हड़ताल को एचएमएस, एटक, इंटक और सीटू सहित दस से अधिक श्रमिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है.श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को मजदूर विरोधी बताते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की. एचएमएस के महामंत्री सुनील पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2019-20 में चार नए श्रम कोड लाए गए थे, जिन्हें वर्ष 2025 में लागू किया गया है.

demands withdrawal of rules
श्रमिक संगठनों ने नियम वापस लेने की मांग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
2026 में पूर्ण रूप से लागू करने की तैयारी है.सभी प्रमुख श्रमिक संगठन इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं. यदि सरकार ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को वापस नहीं लिया, तो एक दिवसीय हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा- सुनील पांडेय,महामंत्री एचएमएस

Mine work affected
खदान का काम हुआ प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

श्रमिक हितों की अनदेखी का आरोप

प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि इन श्रम कानूनों से विशेष रूप से कोयला खदान में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों, सुरक्षा और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. उनका आरोप है कि नए प्रावधानों से श्रमिक हितों की अनदेखी हो रही है.हड़ताल के मद्देनजर खदान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी. प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्य प्रभावित होने की पुष्टि हुई है.

