लखनऊ में निर्माणाधीन इमारत से मजदूर की लाश बरामद, छानबीन में जुटी पुलिस

लखऊ: विभूतिखण्ड के विराजखण्ड इलाके में सोमवार को निर्माणाधीन इमारत के ग्राउंड फ्लोर से मजदूर संजय निषाद का शव मिलने से हड़कंप मच गया. अंबेडकर नगर का रहने वाला संजय इसी बिल्डिंग में रहकर मजदूरी करता था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी.

इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह के मुताबिक़ ​पुलिस को सुबह करीब 10 बजे डायल-112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा है. मौके पर पहुँची पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस से उसे लोहिया अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक संजय निषाद (35 वर्ष) इसी इमारत में रहकर मजदूरी करता था.



​​पुलिस की प्रारंभिक जांच में, साथ में काम करने वाले मजदूर जगदीश और शिवम ने बताया कि संजय शराब पीने का आदी था और रविवार 18 जनवरी की रात को भी उसने अत्यधिक शराब का सेवन किया था. रात में सभी मजदूर चौथी मंजिल पर बने अर्धनिर्मित कमरों में अलग-अलग सोए थे. आशंका है कि नशे की हालत में संजय का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे चौथी मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई.



पुलिस जांच कर रही है: सूचना पाकर मृतक के परिजन भी अंबेडकरनगर से लखनऊ पहुँच गए हैं. विभूतिखण्ड पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला ऊंचाई से गिरकर मौत का लग रहा है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा. ​पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह है.