यूपी के कैबिनेट मंत्री ने बताए लेबर कोड के फायदे; कहा- सभी के हितों की होगी सुरक्षा

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में नया लेबर कोड लागू कर दिया गया है. प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने इसके फायदे बताए. उन्होंने कहा कि यह सुधार देश की श्रम व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने वाला है. साथ ही श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध होंगी. नई संहिताएं 21 नवंबर से पूरे देश में प्रभावी हो चुकी हैं. कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इन सुधारों से श्रम कानूनों की जटिलता अब बेहद कम हो जाएगी. पहले 1228 धाराएं थीं, अब उनकी संख्या घटाकर 480 की गई है. 1436 नियमों की जगह अब सिर्फ 351 नियम ही लागू होंगे. 84 रजिस्टर की जगह मात्र 8 रजिस्टर और 31 रिटर्न की जगह सिंगल रिटर्न की व्यवस्था कर दी गई है. इससे कंपनियों का बोझ भी कम होगा. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इससे श्रमिकों के हितों का संरक्षण प्रभावी तरीके से हो सकेगा. यह संहिताएं युवाओं, महिलाओं, गिग वर्कर्स और सभी श्रमिकों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी. आर्थिक वृद्धि को नई गति देंगी. उन्होंने बताया कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. रैंडमाइज्ड निरीक्षण से इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा. पहली बार नियम का पालन न करने वाले एंप्लायर को 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. उद्योगों को अनावश्यक विवादों से राहत मिलेगी. वेतन की परिभाषा को एकीकृत किया गया है और न्यूनतम वेतन अब सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा. वेतन भुगतान की समय-सीमा को अनिवार्य किया गया है और सेवा समाप्ति या त्यागपत्र की स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी भुगतान सुनिश्चित किया गया है. ओवरटाइम के लिए दोगुने वेतन का प्रावधान, वेतन से कटौती की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत और सभी कर्मचारियों को वेज-स्लिप देना अनिवार्य किया गया है.