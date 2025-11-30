यूपी के कैबिनेट मंत्री ने बताए लेबर कोड के फायदे; कहा- सभी के हितों की होगी सुरक्षा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 9:19 PM IST
लखनऊ: यूपी में नया लेबर कोड लागू कर दिया गया है. प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने इसके फायदे बताए. उन्होंने कहा कि यह सुधार देश की श्रम व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने वाला है. साथ ही श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध होंगी. नई संहिताएं 21 नवंबर से पूरे देश में प्रभावी हो चुकी हैं.
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इन सुधारों से श्रम कानूनों की जटिलता अब बेहद कम हो जाएगी. पहले 1228 धाराएं थीं, अब उनकी संख्या घटाकर 480 की गई है. 1436 नियमों की जगह अब सिर्फ 351 नियम ही लागू होंगे. 84 रजिस्टर की जगह मात्र 8 रजिस्टर और 31 रिटर्न की जगह सिंगल रिटर्न की व्यवस्था कर दी गई है. इससे कंपनियों का बोझ भी कम होगा.
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इससे श्रमिकों के हितों का संरक्षण प्रभावी तरीके से हो सकेगा. यह संहिताएं युवाओं, महिलाओं, गिग वर्कर्स और सभी श्रमिकों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी. आर्थिक वृद्धि को नई गति देंगी. उन्होंने बताया कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. रैंडमाइज्ड निरीक्षण से इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा.
पहली बार नियम का पालन न करने वाले एंप्लायर को 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा. उद्योगों को अनावश्यक विवादों से राहत मिलेगी. वेतन की परिभाषा को एकीकृत किया गया है और न्यूनतम वेतन अब सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा.
वेतन भुगतान की समय-सीमा को अनिवार्य किया गया है और सेवा समाप्ति या त्यागपत्र की स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी भुगतान सुनिश्चित किया गया है. ओवरटाइम के लिए दोगुने वेतन का प्रावधान, वेतन से कटौती की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत और सभी कर्मचारियों को वेज-स्लिप देना अनिवार्य किया गया है.
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से परिभाषित कर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. इनके लिए कल्याण कोष बनाया जाएगा. इसमें सरकार के साथ एग्रीगेटर्स भी अपने टर्नओवर का एक-दो प्रतिशत योगदान करेंगे. फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ और एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार मिलेगा.
श्रमजीवी पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी पात्रता अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष की गई है. सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए निजी आवास निर्माण सीमा को बढ़ाकर 50 लाख किया गया है. औद्योगिक संबंध संहिता के बारे में मंत्री राजभर ने बताया कि 300 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी या बंदी के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी. सामूहिक अवकाश को भी हड़ताल की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है और 14 दिन की पूर्व सूचना के बिना किसी भी प्रकार की हड़ताल, तालाबंदी या अवकाश पर रोक होगी.
उन्होंने बताया कि 13 पुराने कानूनों को समाप्त करके एक व्यापक और एकीकृत ढांचा तैयार किया गया है. इसमें कारखाने, बागान, खदान, पत्रकारिता, भवन निर्माण और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कार्य घंटों और कार्यस्थल की उपयुक्तता संबंधी सभी प्रावधानों को आधुनिक रूप में लागू किया गया है.
सभी प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है. राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर करियर केंद्र स्थापित करेगी. जहां रोजगार चाहने वाले युवाओं का डाटा संकलन, परामर्श, काउंसलिंग और रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे. पंजीकरण, आवेदन और पत्राचार प्रक्रिया अब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी.
